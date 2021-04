Zdroj: pixabay.com / CC0 1.0 SVET O SLOVENSKU: Biznis so seniormi! Za 100 eur si prenajmete babku České médiá nevychádzajú z údivu! Zaujal ich bizarný biznis so seniormi, ktorý sa na Slovensku roztočil medzi mladými ľuďmi, ktorí túžia po vakcíne. 29. apríl 2021 MI Svet o Slovensku

29. apríl 2021 MI Svet o Slovensku SVET O SLOVENSKU: Biznis so seniormi! Za 100 eur si prenajmete babku České médiá nevychádzajú z údivu! Zaujal ich bizarný biznis so seniormi, ktorý sa na Slovensku roztočil medzi mladými ľuďmi, ktorí túžia po vakcíne.

Slovenská očkovacia stratégia je skutočne originálna. Najprv ju mnohí premenovali na „hry o život,“ keď dôchodcovia a ich deti striehli na nočné termíny vo vakcinačných centrách, ktoré sa však minuli skôr ako stihli vyplniť údaje.

Teraz prišiel štát s nemenej jedinečnou novinkou. Každý, kto privedie na očkovanie osobu staršiu ako 70 rokov, dostane vakcínu spolu s ňou. Toto pravidlo ešte nevstúpilo do platnosti, ale už stihlo rozbehnúť slušný biznis so seniormi. O „podnikavcovi“ sme písali na Trnava24 aj my. Článok si môžete prečítať TU:

Babka za stovku

Český portál novinky.cz informujú hneď v titulku, že na Slovensku si ľudia prenajímajú seniorov kvôli očkovaniu. Cena za jedného penzistu je celkom slušná a biznis sa rozbehol cez inzeráty.

„Hľadám babičku na očkovanie… Prenajmem babičku alebo dedka na očkovanie za 100 eur – podobné inzeráty sa v posledných dňoch množia na slovenských inzertných weboch,“ uvádzajú novinky.cz.

Niektorí mladí Slováci sa tak veľmi nevedia dočkať svojej vakcíny, že sú ochotní zaplatiť za takýto bizarný prenájom seniora aj 200 eur.

(Ne)morálne?

Platba je, pochopiteľne, v hotovosti. Či je to morálne, alebo nie, každý hodnotí inak. Záleží to hlavne od postoja konkrétneho človeka k očkovaniu.

Získať vakcínu ako doprovod seniora bude možné až od mája. Už vo štvrtok sa však na Slovensku otvára čakáreň na očkovanie pre všetkých ľudí od 16 rokov.

Najmladšie ročníky si však budú musieť počkať a na rad sa zrejme dostanú až niekedy v júni. Prehovoriť alebo prenajať si babičku, tak bude pre mnohých z nich najrýchlejší spôsob, ako sa dostať k vakcíne.

