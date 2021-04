Zdroj: Facebook.com/of.today SVET O SLOVENSKU: Hrôzostrašný výbuch lode ťažko zranil mladú Slovenku Mala to byť veselá oslava 30. narodenín mladej Slovenky, ktorá žije v Austrálii. Zábava mladých ľudí sa však v jedinom okamihu zmenila na nočnú moru. 22. apríl 2021 MI Svet o Slovensku

22. apríl 2021 MI Svet o Slovensku SVET O SLOVENSKU: Hrôzostrašný výbuch lode ťažko zranil mladú Slovenku Mala to byť veselá oslava 30. narodenín mladej Slovenky, ktorá žije v Austrálii. Zábava mladých ľudí sa však v jedinom okamihu zmenila na nočnú moru.

Mladá žena so slovenským pasom leží momentálne na jednotke intenzívnej starostlivosti v austrálskej nemocnici s ťažkými popáleninami. Stala sa obeťou náhleho výbuchu lode, na ktorej práve oslavovala svoje 30. narodeniny.

Otázne je, z čoho zaplatí vysoký účet za drahú zdravotnú starostlivosť.

Krásna a energická

O tragédii lode na rieke Hawkesbury píše austrálsky portál The Australian. K explózii došlo v okamihu, keď loď kotvila v prístave a dopĺňala palivo. Plamene rýchlo zachvátili celé plavidlo a ťažko zranili partiu mladých ľudí, ktorí na palube práve oslavovali Mirkine narodeniny.

„Zdravotníci ošetrili osem pacientov s popáleninami a intoxikáciou dymom. Šesť z nich okamžite previezli do nemocnice,“ uvádza portál.

Jedna zo zranených je aj slovenská oslávenkyňa Mirka, ktorá leží v ťažkom stave v miestnej nemocnici. V Austrálii prevádzkuje organický obchod a podľa vyjadrení jej priateľov bola veľmi milá a obľúbená.

„Ľudia, ktorí ju poznajú, vedia, že je veľmi vtipná s naozaj neštandardným humorom. Je to krásna žena plná energie,“ cituje The Australian Mirkine kamarátky. O to smutnejší je stav, v ktorom sa mladá žena ocitla a jej vyhliadky do budúcnosti.

Hrozné zranenia

Plamene na lodi Mirku ťažko zasiahli a spôsobili jej popáleniny na tretine tela, najmä na rukách, dlaniach, nohách a trupe. Musia jej transplantovať kožu, pričom liečba na jednotke intenzívnej starostlivosti je veľmi bolestivá a bude trvať ešte dlho.

„Zhruba každé tri dni jej lekári musia vyčistiť rany a odstrániť mŕtve tkanivo, aby nedostala infekciu. Je to extrémne bolestivý zákrok, po ktorom vždy dostane horúčku,“ opisuje The Australian.

Lenže zdravotné problémy nie sú jediné, ktoré mladú Slovenku trápia. V Austrálii je ako slovenská občianka vďaka vízam a nemá žiadne súkromné zdravotné poistenie. A to je vzhľadom na jej vážny stav veľmi zlé.

Náklady na jej liečbu a následnú rehabilitáciu môžu byť skutočne vysoké. Našťastie však má v krajine dobrých priateľov, ktorí pre ňu zorganizovali verejnú zbierku financií, ktoré bude tak veľmi potrebovať.

Zdroj: Dnes24.sk