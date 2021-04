Zdroj: Facebook.com/Konfuciov inštitút v Bratislave SVET O SLOVENSKU: Nechutné čínske vyhrážky slovenskému expertovi Vraj to bol len zlý žart, ale je z toho škandál, ktorý sa rieši aj v zahraničí. Slovenský expert to schytal za slová o čínskom vplyve na univerzitách. 27. apríl 2021 MI Svet o Slovensku

Riaditeľ Stredoeurópskeho inštitútu ázijských štúdií (CEIAS) Matej Šimalčík pracoval na prieskume, aký silný je čínsky vplyv na slovenských univerzitách.

Autori uviedli viacero zistení, ktoré tak popudili riaditeľa Konfuciovho inštitútu Ľuboslava Štoru, že im napísal prekvapivo agresívny e-mail plný vyhrážok. O téme píšu aj vo Francúzsku.

Spíte dobre?

Francúzsky portál euractiv.fr predstavuje Mateja Šimalčíka ako jedného z najdôležitejších expertov na Čínu v rámci krajín strednej a východnej Európy. Stojí tiež na čele Stredoeurópskeho inštitútu ázijských štúdií (CEIAS), ktorý publikoval výbušnú správu.

„Správa odsudzovala čínsky vplyv na slovenských univerzitách,“ uvádza euractiv.fr.

To nesmierne popudilo šéfa bratislavského Konfuciovho inštitútu Ľuboslava Štoru. Jeho inštitút oficiálne len vyučuje čínsky jazyk a šíri povedomie o čínskej kultúre na Slovensku. Štorov nahnevaný e-mail odoslaný Matejovi Šimalčíkovi však veľmi kultúrny nebol.

„Spíte dobre? Musíte byť vystresovaný, keď kráčate po ulici…,“ cituje portál Štorove slová z emailu pre Šimalčíka.

Slovenský expert na čínske praktiky zverejnil Štorove vyhrážky v médiách. Okamžite zazneli hlasy, že takéto zastrašovanie a potláčanie slobody slova nemá v demokratickej krajine akou je Slovensko miesto.

Vraj len žart

Konfuciove inštitúty sú na Slovensku tri a po celom svete sú ich stovky. Štora stojí na čele bratislavského inštitútu, ktorý má dohodu o fungovaní so Slovenskou technickou univerzitou. Po medializácii vyhrážok Štora rýchlo vzal späť svoje agresívne slová.

„Nemal som úmysel nikoho uraziť, absurdnou reakciou som chcel poukázať na, podľa mňa, absurdnosť publikovaných tvrdení,“ uviedol riaditeľ Konfuciovho inštitútu.

Vraj to celé myslel len ako žart a nenapadlo mu, že niekto by to mohol vziať vážne. Zároveň pripojil aj ospravedlnenie všetkým, ktorých sa to mohlo dotknúť.

Na sankčnom zozname

Podľa francúzskeho portálu sa Konfuciov inštitút podieľa na väčšine dohôd o spolupráci s Čínou a čínskymi spoločnosťami. Podľa slov slovenskej europoslankyne Miriam Lexmann však tieto inštitúty toho robia oveľa viac a sú pod priamou kontrolou čínskej komunistickej strany.

„Pod maskovaním kultúrnej výmeny alebo akademickej spolupráce majú za cieľ umlčať hlasy kritické voči čínskej komunistickej strane, propagovať vysoko selektívnu verziu čínskej histórie, kultúry a domácej politiky a bolo dokázané, že pôsobia aj ako centrá čínskej špionáže,“ uviedla M. Lexmann pre Denník N.

Slovenská europoslankyňa sa pre svoje kritické postoje voči čínskej politike dostala na sankčný zoznam nežiadúcich osôb, ktorý zostavil Peking.

