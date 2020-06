29. jún 2020 Svet o Slovensku SVET O SLOVENSKU: Chlapca prenasledoval medveď. Otec si to nakrúcal na mobil

Pri pohľade na toto video asi každému napadne, či je vôbec možné zachovať taký pokoj aj v situácii, ktorá sa mohla stať tragickou. Syn aj otec majú zážitok na celý život.

Stretnúť medveďa vo voľnej prírode je v západnej Európe vzácne, ale stáva sa to. Príkladom je neuveriteľné video zo severu Talianska z alpskej provincie Trentino.

Otec Loris Calliari sa vybral na turistiku so svojim 12-ročným synom Alessandrom a znenazdajky sa k nim pridal aj medveď. Reakcia otca a i syna je dych-berúca.

Kráčaj pomaly

Otec so synom sa vybrali do vysokohorského pásma porasteného kosodrevinou. Okolitá príroda pripomína tatranský terén. “Alessandro (12) vzápätí prežil stretnutie, na ktoré určite nezabudne do konca života,” píše francúzsky portál L’independent.fr.

“Z kosodreviny sa znenazdajky vynoril medveď a začal kráčať asi dva metre za chlapcom. Ten si však zachoval neuveriteľne chladnú hlavu a pomaly postupoval podľa inštrukcií svojho otca,” uvádza portál.

Na priloženom videu je počuť, ako mu otec úplne pokojným hlasom hovorí, aby kráčal pomaly k nemu. Celú scénu si zároveň nakrúca na mobil.

Chlapec ho počúva a naozaj sa správa, akoby sa nič nedialo. Na záberoch je neustále vidieť aj medveďa, ako chlapca sleduje a ide za ním, ale tiež sa tvári pokojne a nič nenasvedčuje tomu, že by chcel zaútočiť.

Je to vôbec možné?

Portál pridáva aj otcovo vysvetlenie, ako mohli celú situáciu zvládnuť s takým ľadovým pokojom: “Alessandro miluje medvede. Vie, ako sa v takých chvíľach správať a že sa musí len pomaly vzďaľovať.” Na záberoch je ešte vidieť, ako sa medveď napokon odpojí a odbehne preč.

Čitatelia L’independent.fr reagujú rôzne. Jeden z nich hneď pripomína, že podobné scény, hoci nie s rovnakým priebehom, je bežne vidieť na Slovensku: “Strávil som dva mesiace v horách v Slovinsku i na Slovensku. Tamojší ľudia sú na medvede zvyknutí, najmä Slováci. Ale nie sú z toho nadšení. Je tam už toľko medveďov, že musia regulovať ich stavy.”

Iní zasa neveriacky krútia hlavou a nechce sa im veriť, že video je autentické. “Za jeho synom ide medveď a otec si len pokojne nakrúca tú scénu?” Pravdou je, že pokojný hlas a mobil v ruke otca je zarážajúci. V pozadí sa však po čase ozve aj hlas matky, ktorá už taká pokojná rozhodne nie je.

