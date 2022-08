Zdroj: TASR/Roman Hanc SVET O SLOVENSKU: Ďalšia obeť pandémie! Majiteľ siete bratislavských kín smeruje do krachu Jeden z najväčších prevádzkovateľov kín na svete nedokáže čeliť následkom pandémie a zlých investíčných rozhodnutí. 22. august 2022 rbt Svet Svet o Slovensku

Zdroj: TASR/Roman Hanc

Druhý najväčší prevázkovateľ kín na svete potvrdil, že v Spojených štátoch vyhlási bankrot. Finančné problémy britskej spoločnosti Cineworld ohrozujú fungovanie 751 kín v desiatich krajinách, vrátane Slovenska. „Potvrdenie prišlo po tom, čo Wall Street Journal informoval, že firma je pokraji krachu. Spôsobilo to obrovský prepad hodnoty jej akcií,“ uvádza Sky News.

Pobočky na Slovensku

Na Slovensku reťazec vlastní tri bratislavské multikiná pod značkou Cinema City. Ich prevádzka by zaťaľ nemala byť ohrozená, spoločnosť tvrdí, že kiná sú naďalej otvorené a „vítajú každého návštevníka.“

Cineworld ťaží obrovský dlh štyri miliardy libier, ktorý je dôsledkom agresívnych nákupov konkurenčných firiem dôsledkom obrovského prepadu tržieb počas pandémie koronavírusu.

Hoci sa diváci do kín postupne vracajú, návštevnosť siete dosahuje iba tretinu roku 2019. „Nezachránili to ani vlaňajšie hity ako boli napríklad pokračovanie Jamesa Bonda a Spidermana,“ upozorňuje The Guardian.

Obeť krízy či chamtivosti?

Žiadosť o ochranu pred veriteľmi v USA nemusí automaticky znamenať krach spoločnosti. Je to spôsob, ako sa Cineworld môže ozdraviť, ak dokáže nájsť spôsob, ako vyriešiť dlhy. V minulosti si takýmto spôsobom pomohol napríklad Marvel Entertainment.

Firma tvrdí, že príčinou jej problémov sú dôsledky pandémie. Kritici však hovoria, že na vine sú agresívne nákupy. „Cineworld čelí žalobe v hodnote jednej miliardy dolárov za to, že po vypuknutí pandémie zrušila kúpu kanadského konkurenta Cineplex,“ informuje The Guardian.

Hroziaci krach spoločnosti Cineworld je v ostrom kontraste s tým, ako sa darí konkurencii. Najväčšia sieť kín na svete AMC Entertainment tento rok zdvojnásobila predaj lístkov, najmä vďaka hitom ako Top Gun a Dr. Strange.

