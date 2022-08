SVET O SLOVENSKU: Európa stráca kľúčového výrobcu hliníka. Politici sa hádajú, kto je na vine

Energetická kríza v Európe si vyžiadala ďalšiu obeť. Nórsky majiteľ sa rozhodol ukončiť výrobu hliníka vo svoje firme Slovalco v Žiari nad Hronom. „V priebehu posledného roka stratil kontinent viac ako polovicu kapacít na výrobu hliníka a zinku,“ informuje Bloomberg.

Na rastúce ceny energií najskôr hutníci reagovali znižovaním výroby, ale ani to nestačilo. Koniec krízy je v nedohľadne, a ak by Slovalco pokračovalo v produkcii, utrpelo by podľa nórskeho vlastníka Hydro veľké finančné strany.