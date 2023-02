Zdroj: TASR/Jaroslav Novák SVET O SLOVENSKU: Fico sa derie k moci na vlne konšpirácií! Bývalý premiér v snahe vyhrať parlamentné voľby využíva ruskú propagandu, myslia si v Česku. 27. február 2023 rbt Svet Svet o Slovensku

Zdroj: TASR/Jaroslav Novák

Na Slovensku sa v septembri uskutočnia predčasné voľby. Bývalý hegemón slovenskej politiky, strana Smer, medzi voličmi posilňuje a podľa posledných prieskumov by parlamentné voľby vyhral jej líder a bývalý premiér Robert Fico.

„Jeho rétorika a politická orientácia je extrémnejšia ako v čase, keď vládol Slovensku, keďže na oslovenie voličov využíva tému ruskej agresie voči Ukrajine a otvorene deklaruje svoju vernosť Moskve,“ informuje Česká televízia.

Zároveň si osvojuje propagandistický argument Kremľa. „Vojna sa nezačala v roku 2022, vojna sa začala v roku 2014, keď ukrajinskí fašisti začali zabíjať ľudí na Donbase,“ opakuje Fico tvrdenia Moskvy.

Útočí na Čaputovú

Expremiér Fico útočí aj na slovenskú prezidentku Zuzanu Čaputovú. Jej popularita za posledný rok medziročne klesla o jedenásť percentuálnych bo­dov.

„O pani prezidentke by sa dalo povedať, že by vymenila iného ideálneho občana za Slováka alebo Slovenku, ktorú by chcela reprezentovať. Napríklad očkovaného homosexuála, bohatého Ukrajinca žijúceho v hoteli Carlton,“ povedal vlani v októbri.

„Slušnosť je asi to posledné, čo mi pri charakteristike slovenskej politiky napadne. Lož sa chce legitimizovať ako alternatívny názor,“ povedala Čaputová pri príležitosti piateho výročia vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej.