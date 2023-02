Zdroj: TASR/Marko Erd SVET O SLOVENSKU: Nešikovného zlodeja odhalilo GPS v ukradnutej kolobežke Muž zo Slovenska má na svedomí viaceré krádeže a vlámania v okolí rakúskeho Neusiedl am See. 24. február 2023 rbt Svet Svet o Slovensku

24. február 2023 rbt Svet Svet o Slovensku SVET O SLOVENSKU: Nešikovného zlodeja odhalilo GPS v ukradnutej kolobežke Muž zo Slovenska má na svedomí viaceré krádeže a vlámania v okolí rakúskeho Neusiedl am See.

Zdroj: TASR/Marko Erd

Rakúskej polícii sa podarilo zadržať muža zo Slovenska po krádežiach elektronických kolobežiek a rôznych iných vecí v okolí Neusiedl am See.

„V pondelok ukradol 44-ročný muž na gymnáziu v Neusiedl am See študentskú elektrickú kolobežku, ktorá však bola vybavená GPS sledovacím zariadením,“ informujú rakúske médiá. Muža polícia následne zadržala v meste Bruck an der Leitha.

Vyšetrovanie odhalilo, že Slovák mal na svedomí podobnú krádež na železničnej stanici, ktorá sa stala ešte v januári tohto roka.

Známa firma

Zlodej vo svojom aute vozil nástroje na vlámanie a ďalšie predmety pochybného pôvodu. Úrady si muža po zatknutí preverili na Slovensku. „Zistilo sa, že doma má záznamy za rôzne trestné činy krádeže a vlámania,“ informovala polícia.

Slovák bol prevezený do väznice v Eisenstadte. „Pokračuje vyšetrovanie, či krádeže páchal sám, alebo mal komplicov,“ dodala rakúska polícia.