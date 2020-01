8. január 2020 Svet o Slovensku SVET O SLOVENSKU: Francúzi nám závidia prezidentku

Takmer tri štvrtiny francúzskych občanov má jeden nesplnený politický sen. Túžia vidieť na čele svojho štátu ženu. A tak s troškou závisti pozerajú po krajinách, ako je Slovensko.

Pred poslednými prezidentskými voľbami na Slovensku sa riešilo, či vôbec má žena šancu zvíťaziť v politickom boji a či slovenskí voliči nevnímajú ženské pohlavie ako mínusový bod v politickej funkcii. Zuzana Čaputová napokon zvíťazila a pre časť konzervatívnejšej verejnosti je to stále zvláštny pocit vidieť ženu v takej vrcholovej funkcii. Vo Francúzsku je to presne naopak.

Víťazstvo v sukni

“Žena ako prezidentka republiky? Zatiaľ je táto predstava len fantáziou, hoci ľudia sú pripravení to zmeniť!” Píše francúzsky portál journaldesfem­mes.fr. Odvoláva sa pritom na nedávny prieskum verejnej mienky vo Francúzsku, ktorý uskutočnila spoločnosť Harris Interactive pre televíziu RTL. Výsledky boli jednoznačné:

“Až 71 percent Francúzov si želá, aby sa prezidentkou republiky stala žena a to najneskôr do roku 2030,” uvádza francúzsky portál. Dodáva, že krajina galského kohúta má najvyšší čas, aby sa pridala medzi krajiny, ktoré si už dokázali zvoliť hlavu štátu v sukni. Vo Francúzsku sa to zatiaľ nepodarilo, hoci krajina sa považuje za šampióna v oblasti emancipácie žien a rovnosti pohlaví.

Príklady zo zahraničia

Francúzsky portál vymenováva krajiny, ktoré by v tomto smere mohli poslúžiť ako inšpirácia pre Francúzov: “Mnoho európskych štátov, ako Švajčiarsko, Írsko, Malta, Slovensko, Island i Rakúsko už tento krok dokázalo spraviť.” Do úvahy pritom berie bývalé i súčasné hlavy štátov.

“V mnohých krajinách, kde sú práva žien na nižšej úrovni ako vo Francúzsku, sa to už tiež podarilo,” uvádza journaldesfem­mes.fr. Ako príklad uvádza Argentínu, ktorá má stále prísnu antipotratovú legislatívu, čo je vnímané ako konzervatívna politika obmedzujúca práva žien. Napriek tomu si Argentínčania dokázali zvoliť za prezidentku ženu Isabel Martinez de Perón už v roku 1974 a to isté sa podarilo Cristine Kirchnerovej v roku 2007.

Rovnaký úspech si v politickom boji dokázali získať aj ženy – prezidentky v Čile, či v africkej Libérii. Francúzi však podľa portálu zostávajú optimisti. Až 57 percent z nich sa vyjadrilo, že sa to do desiatich rokov podarí aj v ich krajine. V roku 2007 to takmer dokázala politička Ségolén Royalová, ktorá sa v prezidentských voľbách dostala až do druhého kola, kde následne prehrala s Nicolasom Sarkozym.

