13. február 2023 rbt Svet Svet o Slovensku SVET O SLOVENSKU: Geissenovci netušili, že majú u nás toľko fanúšikov. Viac ako v Nemecku! Nemeckí diváci si konečne môžu pozrieť, ako vyzerala vlaňajšia návšteva milionárskej rodiny na Slovensku.

Otec Robert, matka Carmen a dve dcéry Davina a Shania Geissovci sa s divákmi na RTL 2 tento pondelok podelia o zážitky zo Slovenska. „V epizóde Only Fans in Slovakia sa so svojimi fanúšikmi vyberú do zeleného stredu Európy a stretnú tam – ešte viac fanúšikov?“ informujú nemecké médiá o návšteve z minulého roka.

Rodinu na Slovensko osobne pozval bývalý minister hospodárstva Richard Sulík. Shania Geissová má výhrady už pred odletom. „Nemyslí si, že by tam stretla niekoho, kto by ju mohol poznať. Omyl, drahá Shania,“ píše sa v článku.

Cesta manželov Geissovcov sa začína súkromným lietadlom. Úchvatnú prírodu Slovenska vidieť už z okna. Lesy, lúky, voda – jednoducho idyla. „Nádherná krajina,“ poznamenáva Shania. „Dúfam, že nepôjdeme na túru,“ dodá jej sestra.

Viac fanúšikov ako v Nemecku

V Bratislave sú Geissenovci už netrpezlivo očakávaní. Keď si Carmen všimne rozruch, poznamená: „Myslím, že na Slovensku máme viac fanúšikov ako v Nemecku.“

Kamkoľvek idú, každý chce mať selfie s Geissovcami. „Nemyslel by som si, že sme takí známi,“ vysvetľuje Robert. Fanúšikovia v Nemecku sú trochu iní. Najmä dievčatá sú ostro kritizované za svoj luxusný životný štýl.

Po príchode do slovenského parlamentu sa Robert cíti nedostatočne oblečený. Milionár asi nečakal, že to bude také oficiálne. „Má na sebe čiernu košeľu s obrovskou lebkou a skríženými kosťami a za outfit sa trochu hanbí,“ dodáva denník.