SVET O SLOVENSKU: Ján Kubiš varuje pred ďalšou migračnou krízou

Bývalý slovenský minister zahraničných vecí dnes zastupuje OSN v Libanone a vysiela smerom do Európy vážne signály - ak sa nevyriešia ekonomické problémy na Blízkom východe, spustí sa ďalšia migračná vlna

Zdroj: TASR

V roku 2015 sa do Európy dovalilo viac ako milión nelegálnych migrantov, ktorí utekali pred vojnou, hladom a zlými podmienkami vo svojich domovských krajinách najmä v Sýrii, Afganistane, Iraku a niektorých afrických krajinách. Dnes je už situácia násobne lepšia a počty nelegálnych utečencov sú minimálne. Podľa Jána Kubiša by sa to mohlo zmeniť.

Toto je varovanie

“Európa bude čeliť novej vlne migrantov, ak Libanon nezačne konať,” znie názov článku na portáli Sky News. Ide o výrok, ktorý patrí Jánovi Kubišovi. Ten momentálne pôsobí ako osobitný koordinátor OSN pre Libanon. Pred tým pôsobil na podobných pozíciách aj v Afganistane a Iraku, takže dôverne pozná situáciu a pomery v tomto regióne.

Portál predstavuje Jána Kubiša ako bývalého slovenského ministra zahraničných vecí. Prináša jeho slová, že Libanon čelí už dlhšiu dobu vážnym ekonomickým a sociálnym problémom a od októbra minulého roka v uliciach pravidelne protestujú tisíce ľudí.

“Od začiatku krízy trpí libanonská ekonomika a zaniklo už 200-tisíc pracovných miest. Podľa odhadov zbankrotovalo už desať percent miestnych podnikov a zamestnanci musia znášať škrty platov. Banky uvalili limity na maximálnu sumu výberov z účtu a v niektorých prípadoch je to len 150 libier každé dva týždne,” píše Sky News.

Utečencov je minimum

Ján Kubiš podľa Sky News apeluje na kompetentných, aby nestrácali čas, pretože súčasné nepokoje sa ľahko môžu zvrtnúť na všeobecný chaos, ktorý plodí utečencov. “Bez potrebných reforiem tu budeme mať bezpečnostnú krízu," píše portál. V takom prípade by sa vraj mohli dať do pohybu sýrski utečenci v libanonských táboroch, ale aj samotní Libanončania.

“Európski politici sa obávajú ďalšej vlny migrantov a veľmi dobre pritom vedia, že Libanon nie je na druhom konci sveta, ale hneď na pobreží Stredozemného mora,” cituje portál Kubiša. Bývalý šéf slovenskej diplomacie preto vyzýva európskych štátnikov, aby podporili reformy v Libanone a prispeli k upokojeniu tamojšej situácie.

Podľa oficiálnych údajov však zatiaľ nie je dôvod na paniku. Stránka Európskej rady uvádza, že od roku 2015 EÚ zaviedla viacero opatrení na lepšiu kontrolu svojich vonkajších hraníc a migračných tokov. “Vďaka tomu poklesla nelegálna migrácia do EÚ o viac ako 90 percent,” uvádza Európska rada.

Foto: ilustračné

