SVET O SLOVENSKU: Premrznutí utečenci u nás hľadajú Nemecko

Českí pohraničníci už pomaly každý týždeň zadržia na slovensko-českej hranici zopár vyčerpaných migrantov, ktorí zúfalo hľadajú cestu na vytúžený Západ.

Zdroj: TASR

Rovnakú situáciu dobre poznajú aj slovenskí pohraničníci na ukrajinskej hranici – skupinky mužov, ale i žien a detí sa snažia prešmyknúť cez zelenú hranicu a dostať sa na západ.

Najčastejšie smerujú do Nemecka, kde ich čakajú príbuzní a známi, alebo len počuli o tejto krajine a veria, že tam nájdu šťastie. Počty migrantov sú dnes minimálne v porovnaní s rozmermi migračnej krízy z roku 2015, preto nie je dôvod na znepokojenie. Osudy týchto ľudí sú však stále rovnako pohnuté.

Ťažká debata

Český portál novinky.cz píše, že českí pohraničníci narazili v sobotu nad ránom na dvoch utečencov, keď prechádzali cez parkovisko pri diaľnici D2 neďaleko štátnej hranice so Slovenskom a kontrolovali doklady vodičov. “Jeden z colníkov si všimol dvojicu mužov, ktorá kráčala od zelenej hranice so Slovenskom. Vzhľadom na podozrenie, že by mohlo ísť o nelegálnych utečencov, sa rozhodli overiť ich totožnosť,” píše portál.

Lenže komunikácia s mužmi bola veľmi ťažká, keďže len jeden z nich vedel čiastočne po anglicky. Portál uvádza, že obaja boli premrznutí a v zlom stave. Pohraničníci ich odviezli na stanicu a ponúkli im horúci čaj. Postupne sa ukázala aj ich identita.

Smer Nemecko

S pomocou lámanej angličtiny jedného z utečencov sa postupne podarilo zistiť, že ide o Alžírčana a Sýrčana. Presne určiť ich identitu však stále nie je jednoduché. Alžírčan totiž nemal pri sebe žiadne doklady a Sýrčan mal iba evidenčnú kartičku z imigračného tábora v Srbsku. Oboch mužov si následne prevzali štátni policajti.

Portál novinky.cz informuje, že toto nie je ojedinelý prípad zo zelenej hranice medzi Českom a Slovenskom. “Pohraničníci zaistili štvoricu utečencov na rovnakom mieste aj pred týždňom. Vtedy išlo o štyroch mladých cudzincov bez akýchkoľvek dokladov. Zrejme to boli Afgánci.” Ani títo migranti nehovorili veľmi po anglicky a jediné, čo im bolo rozumieť bola neustála otázka “Germany?”, ktorou sa snažili zistiť, či už sú v Nemecku.

Portál uvádza, že v minulom roku medziročne mierne pribudlo ľudí, ktorí vstúpili na juhu Moravy do Česka nelegálne. Minulý rok ich bolo 568 a v roku 2018 bol tento počet 359. Pre 69 utečencov bolo Česko len tranzitná krajina, cez ktorú sa snažili dostať ďalej do Nemecka.

