12. máj 2022 rbt Svet o Slovensku SVET O SLOVENSKU: Je koniec! Širokorozchodná železnica nebude, oznámilo Rakúsko O projekte novej trate, ktorá mala viesť cez celé Slovensko až do Viedne, sa rozprávalo dve desaťročia.

Drahý a kontroverzný projekt širokorozchodnej železnice z Ruska až do Viedne bude definitívne minulosťou. Rakúska železničná spoločnosť ÖBB oznámila, že odchádza zo spoločnej firmy, ktorá od roku 2009 projekt riadila.

Putinov nápad prekazil Putin

Ako informuje Die Presse, ÖBB v utorok oznámila štátnym železničným spoločnostiam zo Slovenska, Ukrajiny a Ruska, že sa „chce vzdať svojho vyše 27-percentného podielu v projektovej firme.“ Znamená to faktický koniec plánov na výstavbu trate.

Na základe dohody železničných firiem, traja partneri majú mesiac na to, aby rakúsky podiel kúpili. „Ak sa to nestane, čo ÖBB očakáva, spoločná firma bude zlikvidovaná,“ dodáva Die Presse. Malo by sa to stať do konca roka 2022.

Plány na výstavbu širokorozchodnej železnice sú produktom úplne inej doby. V roku 2007 prišiel s nápadom pri návšteve Rakúska ruský prezident Vladimir Putin.

Zrušenie projektu po tom, čo Rusko rozpútalo vojnu proti Ukrajine, nie je prekvapujúce.

Drahý a pochybný projekt

Ruský cieľom bolo zvýšiť prepravné kapacity smerom do strednej Európy pre export z Ruska a Číny. V súčasnosti sa širokorozchodná trať končí na slovensko-ukrajinských hraniciach, na preklad tovaru sa využíva terminál v Čiernej nad Tisou.

Predĺžením širokého rozchodu až do Viedne by prekladisko na východe Slovenska stratilo význam. Napriek tomu vlády pod vedením Smeru investíciu podporovali, hoci návratnosť drahého projektu za 6,5 miliardy eur bola od začiatku otázna.

Naposledy tému výstavby širokorozchodnej trate oživil pri návšteve Ruska v roku 2019 vtedajší premiér Peter Pellegrini.

Stavať sa podľa pôvodných plánov malo začať v roku 2025. Trať mala byť dokončená v priebehu desiatich rokov. Po odchode ÖBB je zrejmé, že všetky plány sú definitívne minulosťou.