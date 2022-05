Zdroj: Facebook.com/ZZSPraha SVET O SLOVENSKU: Slovák sa bál poplatku za výjazd, žena zomrela v strašných mukách Mužovi hrozia dva roky väzenia, lebo sa bál poplatku za výjazd záchranárov. 5. máj 2022 rbt Svet o Slovensku

Dva roky väzenia hrozia Slovákovi žijúcemu v Česku, ktorý svojej zranenej družke bez zdravotného poistenia nezavolal záchranku. Nechcel uhradiť prípadný poplatok za výjazd záchranárov.

„Žena s otvorenou zlomeninou niekoľko týždňov chradla a zraneniu napokon podľahla,“ informuje idnes.cz. Muž pracoval a mal pravidelný príjem, kým jeho partnerka zamestnaná nebola a starala sa o domácnosť. V Česku si neplatila zdravotné poistenie.

Ich spolužitie fungovalo, až kým vo februári žena doma nešťastne spadla a utrpela otvorenú zlomeninu krčku ramennej kosti. „Hoci išlo o veľmi bolestivé zranenie, z ktorého jej trčali von kosti, lekára nekontaktovala,“ povedala hovorkyňa polície Ivana Baláková. A neurobil to ani jej spolubývajúci.

Prestala jesť a piť

Rana na remene jej bez lekárskej starostlivosti začala hnisať a ona rýchlo slabla. V posledných dňoch už nič nejedla ani nepila a nebola schopná vstať z postele.

Na tiesňovú linku muž zavolal až po tom, čo ju po návrate z práce našiel mŕtvu. Skôr to neurobil preto, lebo sa bál, že by za ženu musel platil výjazd zdravotníckej záchrannej služby.

Podľa hovorcu krajských záchranárov Michaela Georgieva by muž neplatil, ak by žena bola poistená na Slovensku alebo v inom štáte Európskej únie. „Výjazd by sa zaplatil z poistenia v jej krajine,“ vysvetlil Georgiev.

Slovákovi hrozia v Česku za neposkytnutie pomoci dva roky väzenia.

Ilustračné foto

