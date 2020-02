6. február 2020 Svet o Slovensku SVET O SLOVENSKU: Kde je stred Európy? Stále niekde inde

Hra na hľadanie akéhosi pupku Európskej únie zamestnáva geografov, kartografov, nadšencov a mestské samosprávy už dlhé roky. Hlavne je to však zábava a komerčný ťah na turistov.

Odchod Veľkej Británie z Európskej únie zmení aj jeden detail, ktorý vyvolá úsmev na tvári – geografický stred EÚ sa posunie o približne 80 kilometrov na juhovýchod.

Tento magický bod sa tak ocitne uprostred poľa za malou nemeckou dedinkou Gadheim neďaleko bavorského mesta Wurzburg. Podobný titul si už viac ako dvesto rokov nárokuje aj jedno miesto na Slovensku.

Pohyblivý stred

Od toho, kde sa nachádza presný geografický stred Európskej únie, vôbec nič nezáleží, ale predsa len takýto titul poteší srdce každého lokálneho patriota. Portál newseu.cgtn.com informuje, že ho pravidelne vypočítava francúzsky národný kartografický inštitút IGN. Od roku 2013, keď do EÚ vstúpilo Chorvátsko, až do konca januára 2020 bol tento bod oficiálne v bavorskej dedine Westerngrund. Potom prišiel brexit a všetko sa zmenilo.

Podľa francúzskych výpočtov oficiálny stred EÚ naďalej zostáva v Nemecku, ale posunul sa o 80 kilometrov do poľa k dedinke Gadheim, ktorá má menej ako stovku obyvateľov. “Keď to prvýkrát počul tamojší starosta v rádiu, pomyslel si, že je to vtip. Čoskoro sa však ukázalo, že je to naozaj tak,” píše newseu.cgtn.com.

Správu sa v Gadheime dozvedeli ešte v roku 2017, keď nebolo jasné, či Veľká Británia naozaj vystúpi z EÚ. Aj tak sa však nadšene pustili do úprav okolia nového “pupku EÚ,” ktoré skrášlili vlajkami, chodníčkom a samozrejme, informačnou tabuľou. “Ak by sa brexit napokon neudial, urobili by sme z toho pamätník jednoty EÚ,” dodáva starosta Gadheimu pre newseu.cgtn.com.

Putujúci stred

Portál ďalej približuje, že z oficiálneho stredu EÚ sa stal akýsi putovný pohár. Keďže európsky klub sa neustále zväčšuje, alebo aktuálne v prípade brexitu zmenšuje, mení sa aj jeho rozloha, a tak sa posúva aj jeho stred. V minulosti už bol okrem Nemecka aj vo Francúzsku a v Belgicku. Všade po ňom zostali malé pamätníky a informačné tabule, ktoré kedysi lákali turistov a možno túto funkciu plnia dodnes.

Ide o milú a zaujímavú turistickú atrakciu, ktorá zvyšuje hodnotu daného miesta a ľudia to vedeli už dávno pred vznikom EÚ. Preto sa tradícia hľadania stredu Európy datuje minimálne do 18. storočia. “Jedným z prvých ľudí, ktorí sa rozhodli vypočítať stred Európy je Poliak Szymon Sobiekrajski. V roku 1775 umiestnil tento bod do mesta Suchowola na severovýchode Poľska,” píše newseu.cgtn.com.

Lenže k rovnakému výsledku sa postupne dopracovali aj v Maďarsku, Česku, Bielorusku, Estónsku a samozrejme, aj na Slovensku. “Pred gotickým kostolom Sv. Jána Krstiteľa pri slovenskej dedinke Kremnické Bane sa nachádza balvan z roku 1815 s informáciou, že ide o stred Európy,” uvádza newseu.cgtn.com.

Dôvodom týchto geografických sporov je fakt, že je ťažké presne vymedziť hranice Európy ako kontinentu. Vtip je v tom, či sa berú do úvahy aj vzdialené ostrovy, ktoré patria európskym krajinám – napríklad nórske Špicbergy, portugalské Azory a Kanárske ostrovy, alebo ruské súostrovie Zem Františka Jozefa v Severnom ľadovom oceáne.

Zdroj: Dnes24.sk