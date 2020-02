5. február 2020 Svet o Slovensku SVET O SLOVENSKU: Izraelčania milujú kúpeľné Piešťany a majú novinku

Už od mája otvorí izraelská cestovka priame letecké spojenie s Piešťanmi. Dôvodom je silný komerčný potenciál, keďže pre Izraelčanov je táto destinácia veľmi atraktívna

Zdroj: TASR

Je to vlastne príbeh so šťastným koncom. Nie je to tak dávno, čo piešťanské letisko ešte bojovalo o prežitie. Keďže nebolo schopné vytvárať zisk a bolo závislé na finančných dotáciách, predchádzajúce vedenie Trnavského samosprávneho kraja uvažovalo o jeho zrušení.

Zdvihla sa však vlna odporu zo strany občianskej verejnosti i vedenia mesta Piešťany. Dnes je už situácia iná a letisko postupne ožíva.

Štart v máji

Izraelský portál The Jerusalem Post nešetrí chválou na slovenské kúpeľné mesto.

Označuje ho ako “slávny kúpeľný ostrov na Slovensku” a informuje, že od mája bude po celú letnú sezónu zabezpečovať priame letecké spojenie izraelská cestovka Ophir Tours cez leteckú spoločnosť Sun D’Or Airlines.

Portál prináša aj vyjadrenie šéfa izraelskej cestovnej kancelárie Boaza Waxmana, ktorý hovorí o “obrovskom záujme o kúpeľnú dovolenku v Piešťanoch.”

Vraj ide o jednu z najpopulárnejších destinácií na tento typ relaxu: “Rozhodli sme sa, že obrovský potenciál izraelských dovolenkárov naplní priame lety z Tel Avivu,” cituje jeho slová The Jerusalem Post.

Kompletné balíčky

Cestovka Ophir Tours sa rozhodla chopiť sa biznisu v Piešťanoch naozaj komplexne. Izraelskí kúpeľní hostia si budú môcť zakúpiť celé balíčky služieb, ktoré budú obsahovať let, hotelové ubytovanie a kúpeľné procedúry.

“Dokúpiť sa dajú aj výlety do okolia na zaujímavé turistické a kultúrne miesta, vrátane návštevy Bratislavy,” uvádza The Jerusalem Post.

Izraelský záujem je dobrou správou nielen pre mesto Piešťany, ale aj pre tamojšie letisko.

Trnavský samosprávny kraj ako jeho majoritný akcionár už nalial do jeho rozvoja nemalé prostriedky. Veľká modernizácia sa konala minulý rok – postavila sa príletová hala, obnovila sa odletová hala a pribudol aj detský kútik.

Pravidelné letecké spojenie s Tel Avivom doplní ďalšie charterové lety. Minulý rok sa z Piešťan počas letnej sezóny pravidelne lietalo do tureckej Antalye a egyptskej Hurgady.

Zdroj: Dnes24.sk