SVET O SLOVENSKU: Luxusná vila pre britskú milionárku z Kysúc

20. december 2019 Luxusná vila pre britskú milionárku z Kysúc

Britské médiá neprestávajú šalieť nad senzačnou výhrou 122 miliónov eur v hre Euromilióny, ktorú získali manželia Thomsonovci. Už im vybrali aj nové rodinné sídlo.

Už to bude mesiac, čo sa z manželov Lenky (41) a Steva (42) stali milionári. Na účet si pripísali siedmu najväčšiu lotériovú výhru v dejinách Veľkej Británie – zhruba 122 miliónov eur.

Manželia žijú aj s tromi deťmi v britskom meste Selsey, ale Lenka je pôvodom zo slovenskej dediny Raková na Kysuciach. Ich šťastie okamžite prilákalo obrovský záujem britských, slovenských a i českých médií, ktoré vášnivo reportujú, čo všetko si za svoje milióny môžu kúpiť. Zdá sa, že v prvom rade sa rodina bude sťahovať do väčšieho domu.

Milionár stále pracuje

Manželia Thomsonovci už krátko po zverejnení ich výhry avizovali, že prvé peniaze použijú na nákup nehnuteľností. Britský portál Metro píše, že aktuálne žijú v priemernom britskom dome s troma izbami. Keďže majú tri deti, radi by sa presťahovali do niečoho väčšieho a komfortnejšieho.

“Veľmi chceme dopriať našim deťom, aby každé malo vlastnú izbu, takže teraz si hľadáme cez internet dom,” cituje Metro slová Steva. Portál oceňuje, že hoci by si manželia teraz mohli dovoliť kúpiť aj tú najdrahšiu nehnuteľnosť v Londýne, chcú zostať vo svojom meste, kde si už zvykli.

“Zostaneme tu, ale doprajeme si viac miesta. V budúcnosti nám chcem postaviť aj vlastný dom, ale zatiaľ si kúpime niečo, čo už stojí. Domy kúpime aj našim príbuzným,” hovorí Steve pre britský portál.

Metro zároveň dodáva, že hoci by pán Thomson už nemusel pracovať do konca života, zostáva pri zemi a dokonca sľúbil, že dokončí ešte rozrobené stavebné zákazky svojich klientov do Vianoc.

Vybrali im najdrahšiu vilu

Portál Metro neváhal a rozhodol sa Thomsonovcom trochu pomôcť s výberom ich nového rodinného sídla. Vybral im tú najdrahšiu nehnuteľnosť v Selsey za viac ako milión eur.

Dom má desať spální, dve haly, priestrannú obývaciu sálu, oranžériu a niekoľko kúpeľní. Najkrajší je však panoramatický výhľad na more, ktorým sa majitelia môžu kochať zo svojich okien.

Metro dodáva, že súčasný majiteľ si dom postavil pred pätnástimi rokmi a snaží sa ho predať už takmer rok. To nebýva jednoduché pri takýchto drahých a rozľahlých nehnuteľnostiach. Najmä, ak sú postavené a zariadené extravagantným štýlom. To platí aj o dome, ktorý Metro vybral pre Thomsonovcov.

Vila je zvonku obložená hnedými tehličkami a pôsobí súčasným dojmom. Vo vnútri si však majiteľ zariadil malý súkromný zámoček s rytierskymi erbami, lomenými klenbami a drevenými trámami.

V jednej kúpeľni je dokonca na stene nakreslený strom a vedľa neho nakreslené stredoveké hradné okno. Thomsonovci zatiaľ svoj výber nového domu nezverejnili.

