17. december 2019 Svet o Slovensku SVET O SLOVENSKU: Milenci z koncentráku sa stretli po 72 rokoch

Mimoriadne dojímavý a zároveň dobrodružný príbeh lásky Davida a Heleny z Auschwitzu je ako z filmu. Tajne sa stretávali uprostred tábora smrti.

Zdroj: TASR

Slovenská židovka Helena Spitzer sa do Auschwitzu dostala ako 25-ročná. Keďže bola šikovná a vyštudovaná grafická dizajnérka, nacisti ju rýchlo preradili z ťažkej práce do kancelárie a stala sa z nej privilegovaná väzenkyňa.

Svoj vplyv a postavenie využívala na pomoc iným, ale zároveň chcela trošku pomôcť aj sebe. Vyhliadla si pekného mladého Poliaka Davida (17) a dohodla si s ním schôdzku. O chvíľu ho ako skúsenejšia pravidelne zaúčala do tajov lásky. Ich príbeh podrobne popísal americký portál nytimes.com.

Tajné milovanie

David a Helena, prezývaná Zippi, sa stretávali pravidelne asi raz za mesiac na dohodnutom mieste – medzi krematóriami číslo 4 a 5. Pre oboch to bola nepochybne najkrajšia polhodina za celý mesiac. Všetko zariadila Zippi a dohodla dokonca aj väzňov, ktorí ich strážili, aby ich dozorcovia nenachytali v intímnej chvíli. Miesto ich lásky bolo veľmi jednoduché:

“Vyškriabali sme sa hore po rebríku na obrovskú kopu stoviek balíkov so šatstvom väzňov. Bolo tam miesto akurát pre nás dvoch… vôbec som nevedel, čo mám robiť. Ona ma naučila všetko,” cituje intímne Davidove spomienky nytimes.com. Bývalý väzeň z koncentráku rozpovedal americkým novinárom svoj príbeh vo veku 93 rokov.

Na Zippi spomína aj po toľkých rokoch s láskou. “Prišla zo Slovenska, kde navštevovala technickú školu a bola jednou z prvých žien, ktoré mali vzdelanie z oblasti grafického dizajnu. V tábore nebola ako ostatné väzenkyne – vždy bola čistá, voňavá a upravená… s nacistami nespolupracovala, ale využívala svoj vplyv a prístup k administratíve tábora, aby pomáhala ostatným väzňom a vynášala informácie pre odboj,” píše nytimes.com.

Budem ťa čakať…

Ich tajný vzťah trval niekoľko mesiacov. V roku 1944 si však obaja uvedomili, že sa blíži koniec vojny a nacisti sťahujú väzňov do iných lágrov. “David a Zippi prežili v Auschwitzi viac ako dva roky, hoci väčšina väzňov nezvládla ani niekoľko mesiacov… počas svojej poslednej mileneckej schôdzky si sľúbili, že sa po vojne stretnú v komunitnom centre vo Varšave,” píše portál. Obom bolo jasné, že ich čoskoro oddelia a odvlečú ktoviekam.

Obaja sa dostali do pochodov smrti, v ktorých väzni putovali pešo z Auschwitzu preč. A obom sa podarilo utiecť. David mal veľké šťastie a na úteku narazil na amerických vojakov, ktorí sa ho ujali. Okamžite sa rozhodol, že toto je jeho budúcnosť a pri najbližšej príležitosti emigroval do USA. “Od okamihu, ako sa spojil s Američanmi, nad stretnutím so Zippi vo Varšave už ani neuvažoval. Napokon sa usadil v New Yorku,” uvádza nytimes.

Zippi mala tiež šťastie a prežila. Po vojne sa dostala do zberného tábora Židov, odkiaľ mohli voľne odísť do Izraela. Ona sa však vydala za predstaviteľa OSN, ktorý v tábore velil bezpečnostným zložkám. Spolu s ním potom precestovala kus sveta a venovala sa humanitárnym projektom, až napokon tiež zakotvila v New Yorku.

Stretnutie na smrteľnej posteli

Roky plynuli a milenci z koncentráku sa viac nevideli. Po čase sa ich pokúsil spojiť spoločný známy, ktorý zistil, že obaja žijú v New Yorku. David vycestoval na dohodnutú schôdzku, ale Zippi nedorazila. “Neskôr som zistil, že si povedala, že by to nebolo rozumné, mala už manžela,” vyznáva sa starý pán pre americký portál.

David však bez rozpakov porozprával o svojej starej láske z koncentráku svojej manželke i deťom. Chápali ho a po dlhých rokoch mu dohodol ďalší pokus o stretnutie jeho vlastný syn. Do domu, kde Zippi bývala, išiel David aj so svojimi vnúčatami. Keď tam prišli, našli Zippi v zlom zdravotnom stave. Bola už dlhšie ležiaci pacient, strácala zrak i sluch. Manžel jej zomrel už dávno a deti nemali.

Pri prvom kontakte po 72 rokoch ho nespoznala. Keď sa David naklonil bližšie, oči sa jej rozžiarili “akoby sa do nej opäť vrátil život.” Obaja dávni milenci sa začali rozprávať o svojich životoch a púti z koncentráku. David chcel vedieť najmä jednu vec – či je pravda, že ho Zippi vďaka svojmu vplyvu v Auschwitzi zachránila. “Zdvihla ruku a ukázala päť prstov. Nahlas a s hlbokým slovenským prízvukom vyhlásila – päťkrát som ťa zachránila pred zlou deportáciou,” uvádza jej slová americký portál.

Napokon sa však David dozvedel aj to, že Zippi ich lásku nezradila. Čakala ho po vojne na dohodnutom mieste vo Varšave, ale on neprišiel. Po toľkých rokoch však obaja cítili už iba radosť a dojatie zo stretnutia po 72 rokoch. Zippi zomrela zakrátko vo veku sto rokov.

Zdroj: Dnes24.sk