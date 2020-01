21. január 2020 Svet o Slovensku SVET O SLOVENSKU: Naučte sa, ako byť bowlingovým kráľom!

Bowling je obľúbená spoločenská hra, na ktorú často vyrážajú najmä kolegovia z práce v rámci utužovania tímového ducha. Majster Európy ponúka pár jednoduchých tipov, ako v nej zažiariť.

Zdroj: pixabay

Každý, kto niekedy hral bowling, dobre vie, že vrhnúť ťažkú guľu a zhodiť všetky kuželky je kumšt. V prvom rade je to však zábava a tak to aj väčšina ľudí berie.

Bowlingom sa však dá aj živiť, ako to dokazuje príbeh českého profíka Jaroslava Lorenca, ktorý je držiteľom titulu majstra Európy z roku 2016. Okrem toho je aj niekoľkonásobným bowlingovým majstrom Českej republiky. Vidieť ho v plnom nasadení môžete aj na Slovensku.

Zábava i peniaze

Jaroslav Lorenc má šťastie, keďže jeho koníček v podobe bowlingu môže robiť profesionálne. “Čiastočne si privyrábam fotením, ale inak hlavne hrám bowling. Aby som sa tým uživil, hrám ligu vo Švédsku, občas chodím hrať aj na Slovensko a zároveň obchádzam európsku tour,” cituje jeho slová český portál metro.cz. Vo Švédsku mu vraj stačí tráviť päť – šesť víkendov ročne.

Čitateľom tiež prezrádza, že ak si chcú zlepšiť svoj bowlingový výkon alkoholom, asi neurobia najlepšie: “Na súťažiach je alkohol zakázaný. Niekto však tvrdí, že mu dve pivá pomáhajú. Iní sú zasa proti. Mne osobne alkohol nikdy lepšie výsledky nepriniesol a som proti pitiu počas hry,” hovorí Lorenc.

Tipy od majstra

Ako teda oslniť kolegov na najbližšom bowlingovom turnaji? Český šampión pre metro.cz hovorí, že základom je nevrhať guľu rovno. “Kuželky je treba trafiť pod určitým uhlom. Ak guľa príde rovno, odrazí sa od prvej kuželky a je veľká pravdepodobnosť, že tie, ktoré stoja ďaleko od seba, zostanú stáť. Úlohu tak zohráva aj šťastie.”

Portál dodáva, že v USA na špeciálnych prístrojoch odmerali, že najväčšia šanca na “strike” je vtedy, keď guľa zasiahne medzi kuželky číslo 1 a 3 pod uhlom päť stupňov. Amatérskym hráčom to však zrejme veľmi nepomôže. Takýto uhol sa nedá dosiahnuť klasickou guľou, pretože hráč by musel vrhať z vedľajšej dráhy. Je to možné jedine s excentrickou guľou pre profesionálov, ktorá má jadro posunuté mimo stred.

Ak už teda hráte s klasickou guľou, Lorenc odporúča, aby ste si vybrali guľu skôr podľa ideálnej veľkosti dier na prsty a nie až tak veľmi podľa hmotnosti. “Dôležité je tiež gule počas hry nestriedať. Ak hráč vrhne dobre, mal by sa snažiť pri ďalšom pokuse zopakovať všetko rovnako.” Rozbeh by mal mať päť krokov, ale najdôležitejšie je nájsť svoju vlastnú ideálnu vzdialenosť a začínať vždy z rovnakého miesta.