SVET O SLOVENSKU: Osudový telefonát zmenil Slovenke život, príbeh ako z FILMU! V roku 1999 zazvonil Slovenke Jane telefón, ktorý odštartoval sled nečakaných udalostí.

„Dobrý deň, môžeme hovoriť s Janou Karšaiovou? Ospravedlňujeme sa, ale museli sme zmeniť vašu destináciu na poslednú chvíľu. Namiesto Bibione sú to Rimini. Beriete to?“ zaznelo v telefóne a Jana to spolu s kamarátkou Emmou akceptovali. Tak sa začína príbeh Jany Karšaiovej, o ktorej píše taliansky portál Larena.it.

Stretla lásku

Keď dievčatá dorazili do Rimini, vyhliadli si diskotéku, kde si pôjdu večer zatancovať. Predtým sa na rovnakom mieste odohral koncert. Počas neho Jana nemohla spustiť oči z gitaristu Massima, ktorý ju očaril pri svojom prvom sóle.

Po koncerte videla, ako sa k nej približuje Massimo s pivom, ktoré jej ponúkal. Asi trikrát mu povedala nie, ale on bol neodbytný. A bol jediný, kto z celého podniku vedel po anglicky, tak sa nakoniec dali do reči. Aj keď to vyzeralo na typický letný románik, dnes sú z nich manželia a majú tri deti.

Ako opisuje ďalej portál Larena.it, Massimo prišiel za Janou na Slovensko do Bratislavy, kde vyštudovala divadlo a potom sa vybrali do Talianska do Verony. „Prečo práve Verona? Je to mesto Rómea a Júlie a s Massimom sme boli veľmi zamilovaní,“ prezradila Jana.

Autoterapia písaním

Medzitým si mladá herečka so svojim talianskym manželom vyskúšali aj život v Prahe, no následne sa vrátili späť do Talianska.

„Na materskej som začala s písaním. Predtým som bola vždy medzi ľuďmi a zrazu som sa ocitla doma a starala sa o deti. Táto izolácia ma donútila hľadať niečo iné, pri čom sa budem cítiť dobre. Písanie sa stalo mojou samoterapiou,“ vysvetlila Jana Karšaiová.

A tak vznikla kniha v taliančine s názvom Zamatový rozchod, ktorá bola vlani nominovaná na tamojšiu prestížnu cenu Premio Strega!

„Taliančina mi dáva možnosť myslieť iným spôsobom, dáva mi pohľad a odstup, ktorý inak nemám,“ povedala v rozhovore pre ilLibraio.it. Úspešná kniha je o rozchode muža a ženy a zároveň aj o rozdelení Československa.

