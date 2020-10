SVET O SLOVENSKU: Panic znásilnil 11-ročné dievča a rodičia mu pomohli utiecť

Smutný príbeh sa odohral pred štyrmi rokmi vo Veľkej Británii a mladý páchateľ sa pokúsil utiecť pred trestom domov na Slovensko. Ale spravodlivosť ho dohnala a ide sedieť za mreže.

Britský portál Dailymail popisuje príbeh Mareka Slepčíka, ktorý má dnes už 20 rokov.

Pred štyrmi rokmi ešte ako tínedžer zneužil len 11-ročné dievča, ktoré sa s kamarátmi v parku opilo a Slepčík ho potom znásilnil. Je zarážajúce, akú úlohu následne zohrali jeho rodičia.

Na britskom súde odznelo, že 11-ročné dievča sa v jeden večer vykradlo z domu v britskom Fairfielde a vybralo sa do parku popíjať vodku s kamarátmi.

Onedlho sa k nim pripojil vtedy 16-ročný Slepčík a ďalší 17-ročný kamarát. Partia sa postupne odobrala do prázdneho domu v Kensingtone, kde pokračovali v opíjaní.

Mladý Slovák sa snažil na súde brániť rôznym spôsobom. Vraj nevedel, koľko mala rokov a vyzerala staršie. Jeho advokát dokonca vyhlásil, že „aj on sám bol v tom čase ešte len dieťa a bola to jeho úplne prvá sexuálna skúsenosť.“

Znásilnené dievča neváhalo a o všetkom povedalo svojim učiteľom v škole. Britská polícia zanedlho zadržala slovenského páchateľa, ktorý však tvrdil, že je nevinný. Usvedčili ho však zvyšky jeho spermií, ktoré gynekológ našiel v pošve znásilneného dieťaťa.

Slepčík okamžite putoval do britskej väzby, ale dostal sa von na kauciu. To bol moment, na ktorý čakali jeho rodičia – vybavili mu núdzové cestovné dokumenty a pomohli mu utiecť na Slovensko.

„Vaši rodičia by sa mali hanbiť za to, čo urobili, pretože vám to aj tak nijako nepomohlo,“ cituje sudcove slová Dailymail.