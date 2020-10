29. október 2020 MI Svet o Slovensku SVET O SLOVENSKU: Plošné testovanie má nedostatky, ale môže byť vzorom

Zahraničné médiá zatiaľ hodnotia veľký plán slovenského testovania celej populácie ako zaujímavú myšlienku, ktorá by mohla inšpirovať aj ďalšie krajiny postihnuté koronavírusom.

Zdroj: TASR/Dano Veselský

Portál visegradinsig­ht.eu sa v rozsiahlom texte vyjadruje o slovenskom celorepublikovom testovaní obyvateľstva na Covid-19 vcelku pozitívne.

Uvádza, že aj keď sa to ešte nikde nevyskúšalo, mohla by to byť dobrá stratégia ako zabrániť ďalšej ekonomickej kalamite. Samotné testovanie však nestačí.

Vzor pre iných

Slovensko sa pustilo do veľkého projektu a na výsledky čaká doslova celá Európa. Ak sa to podarí, je možné, že podobný postup vyskúšajú aj iné štáty.

„Slovensko by mohlo priniesť plán pre celý kontinent, ako obmedziť komunitné šírenie vírusu, vyhnúť sa stratám na životoch a znovuotvoriť obchody a školy,“ uvádza visegradinsight.eu.

Plošné testovanie obyvateľstva označuje ako odvážny a nekonvenčný prístup k riešeniu problému pandémie. „Hoci je Slovensko malá krajina, nie je žiadny dôvod, prečo by sa národné alebo lokálne testovanie nemohlo zopakovať aj v iných krajinách podobným spôsobom.“

Podľa portálu by to mohla byť dobrá stratégia na prežitie najbližších mesiacov s čo najmenšími stratami, až kým sa na trh nedostane bezpečná vakcína proti Covid-19.

Má to nedostatky

Odvážna celonárodná akcia má aj svoje nedostatky. Visegradinsight upozorňuje na zbrklú organizáciu na poslednú chvíľu a neinformovanie prezidentky Zuzany Čaputovej ako vrchnej veliteľky ozbrojených síl.

„Slovenská vláda sa borí s problémom zabezpečiť dostatok zdravotníckeho personálu na testovanie, ktoré sa má uskutočniť v extrémne krátkom čase.“

Pozornosti neunikla ani nízka spoľahlivosť antigénových testov, ktoré odhalia len približne tretinu infikovaných. Podľa portálu to však nemusí nevyhnutne byť problém, ak sa okrem plošného testovania budú v krajine robiť aj ďalšie opatrenia.

„Prípady novoinfikovaných môžu znovu vyskočiť, ak sa nepodniknú ďalšie kroky.“ Ide predovšetkým o pokračovanie viacerých kôl testovania, povinné nosenie rúšok, sociálna zdržanlivosť a zodpovedné správanie všetkých občanov.

Ilustračné foto

Zdroj: Dnes24.sk