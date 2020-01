13. január 2020 Svet o Slovensku SVET O SLOVENSKU: Proces s Kuciakovými vrahmi neukončí slovenské trápenie

Kiežby sa aj u nás dali veci do pohybu tak, ako na Slovensku - hovoria niektorí novinári na Malte. Aj tento ostrovný štát má svoj prípad vraždy novinárky, ktorá odhaľovala korupciu mocných.

Zdroj: TASR

Malta si po vražde investigatívnej novinárky Daphne Caruanovej-Galiziovej v roku 2017 prechádza podobným vývojom ako Slovensko.

Aktuálne tam odstúpil premiér Joseph Muscat, ktorý nedokázal dlhšie odolávať kritike a protestom, ktoré ho obviňovali, že sa snažil brzdiť spravodlivé vyšetrovanie vraždy novinárky. Viacerí žurnalisti sú však presvedčení, že Slovensku sa darí čistiť štát od skorumpovanýých predstaviteľov oveľa rýchlejšie.

Príliš hlboké rany

Štart súdneho procesu s obžalovanými z vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej vníma maltský portál Times of Malta ako zásadnú udalosť pre vývoj celej spoločnosti: “Začal sa proces, ktorý má pomôcť Slovensku vyliečiť sa z následkov po dvojnásobnej krvavej vražde z februára 2018."

Portál však avizuje, že tento ozdravný proces nebude jednoduchý: “Je jasné, že súdnym procesom i prípadnými odsudzujúcimi rozsudkami sa to celé neskončí a neukončí sa ani trápenie slovenskej verejnosti,” píše Times of Malta. Vysvetľuje to tým, že hoci sa už vymenila vláda i vedenie polície, “rany na čerstvej slovenskej demokracii a tamojšej vláde zákona sú príliš veľké a hlboké.”

Times of Malta pridáva aj nemilosrdnú vlastnú analýzu hlavného problému Slovenska: “Po vstupe do EÚ a následnom otvorení krajiny sa medzinárodná i domáca mafia dokázala infiltrovať do ekonomiky, čo spôsobilo rozsiahlu kultúru nezákonnosti vo všetkých oblastiach a poškodilo spoločenskú morálku.”

Slováci sú aj tak lepší

Napriek tvrdej kritike je pre Times of Malta Slovensko stále vzorom, ako sa krajina má vysporiadať s mafiánskymi praktikami mocných: “Slováci dnes volajú po komplexnom prestavaní celého systému, po úplnej nezávislosti súdnictva a polície. Žiadajú odstránenie politikov s väzbami na starý režim a nemorálnych podnikateľov. Následne musí nastať transparentné vyšetrenie všetkých káuz, kontraktov, biznisových prepojení a daňových podvodov s patričným pomenovaním a potrestaním vinníkov.”

Podľa portálu sa len potom môže Slovensku podariť zbaviť všetkých príčin, ktoré viedli k vražde Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej a nastúpiť na cestu celospoločenského zmierenia. “To však bude trvať roky,” dodáva Times of Malta. Napriek tomu z článku vyplýva, že autor textu verí, že to Slovensko dokáže. V prípade rodnej Malty je už skeptickejší.

“Zdajú sa vám tieto predstavy blízke? Takmer by sa to mohlo diať aj na Malte. Ale Slováci sú na svojej ceste k demokracii a vláde zákona oveľa ďalej ako Malťania,” nešetrí portál kritikou do vlastných radov. Dodáva, že maltský ekonomický zázrak bol založený na “kriminálnych a podvodných ekonomických aktivitách,” ktoré sa na Maltu stiahli za vidinou benevolentnej daňovej politiky a s podporou politikov a nenásytných biznismanov.

Zdroj: Dnes24.sk