31. január 2023 Monika Hanigovská Svet o Slovensku SVET O SLOVENSKU: Slováci nevedia, kedy môžu prejsť ČERVENÚ! Majú v tom ZMÄTOK Podľa Čechov nevyužívame doplnkové zariadenie k svetelným signálom naplno. Jazdenie na červenú nám má spôsobovať problémy.

Motoristi sa už dlhší čas mohli oboznámiť na križovatkách s dopravným značením, pri ktorom je možné pokračovať v jazde, aj keď svieti červená. Na križovatke s riadenou premávkou sa môžu aj otočiť, ak je tam značka s čiernou šípkou.

To všetko za určitých pevne stanovených podmienok. No niektorým Slovákom to robí problém. Upozorňuje na to CNN Prima NEWS.

Robí nám to problém?

„Do slovenskej legislatívy sa dostala možnosť dopĺňať svetelné znamenie nesvetelnou šípkou zelenej alebo čiernej farby. Prax známa z iných európskych krajín však zatiaľ robí u východných susedov skôr zmätky,“ píše český portál a zároveň pripomína, že ich právny poriadok podobnú možnosť úpravy prevádzky v križovatke vôbec nepozná.

„Slováci môžu jazdiť aj na červenú, novinku sprevádzajú zmätky. V Európe ide o zavedenú prax,“ prízvukuje opäť CNN Prima NEWS.

Zelenú šípku nazvali novým druhom

„Nový druh „zelenej šípky“ je podľa slovenskej dopravnej vyhlášky doplnkovým riadením k nadradeným svetelným signálom a vodičovi umožňuje po zastavení pred križovatkou odbočiť vpravo aj vtedy, ak svieti signál červenej farby. Vodič smie zároveň odbočiť doprava len z pravého pruhu a nesmie pri prejazde križovatkou obmedziť ani ohroziť iných účastníkov cestnej premávky,“ píše portál.

Vodič nesmie pritom obmedziť ani ohroziť najmä chodcov, cyklistov a vozidlá jazdiace vo voľnom smere. Vhodným spôsobom možno obmedziť zelenú šípku len na cyklistov.

A čo čierna šípka?

CNN Prima NEWS čitateľom ďalej vysvetľuje, že okrem zelenej šípky sa do praxe „slovenskej prevádzky dostáva aj čierna šípka. Stretnete sa s ňou na križovatkách s prevádzkou riadenou svetelnými signálmi.“

Čierna šípka umožňuje vodičovi otočiť sa v križovatke s riadenou premávkou, ak svieti signál zelenej farby. Vodič pritom nesme ohroziť ani obmedziť iných účastníkov cestnej premávky, najmä chodcov, cyklistov a vozidlá jazdiace vo voľno smere.

Čechom za to hrozí pokuta

„Česká právna úprava tieto značky zatiaľ vôbec nepozná. Za otáčanie sa na semaforoch u nás hrozí na mieste pokuta až 2 000 Kč. Pritom v mnohých európskych krajinách je otáčanie na semaforoch (pokiaľ nie je zakázané značkou) prípustné. Funguje napríklad v susednom Nemecku,“ upozorňuje tamojší portál.

Zdroj: Dnes24.sk