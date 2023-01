Zdroj: Pixabay SVET O SLOVENSKU: Kriminálnici z celej Európy pohodlne nakupujú zbrane na Slovensku Prerobené samopaly zo sovietskej éry sú obľúbenou zbraňou, ktorú používajú zločinci na celom kontinente aj vo Veľkej Británii. 25. január 2023 rbt Svet Svet o Slovensku

Násilní kriminálnici vo Veľkej Británii využívajú dieru v európskych zákonoch od držbe strelných zbraní. „Nakupujú deaktivované zbrane zo sovietskej éry a využívajú ich vo vojnách gangov,“ informuje britský denník The Sun.

Ľahko dostupné

Pištole aj samopaly prerobené na športové zbrane je možné ľahko nakúpiť v Česku aj na Slovensku. „Bývalá vojenská výzbroj sa pašuje v autách či prostredníctvom doručovacích služieb do Británie, kde sú ilegálne,“ tvrdí The Sun.

Po dovoze sú prerobené späť na normálne strelné zbrane. Britská polícia zaznamenala viacero útokov, v ktorých boli použité. Naposledy tento mesiac v Londýne, kde po streľbe z idúceho auta zostalo s vážnymi zraneniami sedemročné dievča.

„To nie je môj problém“

Podľa európskych bezpečnostných zložiek kriminálnici po celom kontinente získali tisíce takýchto zbraní. A to napriek podstatne prísnejším pravidlám, než sú napríklad v Spojených štátoch.

The Sun ako príklad uvádza arzenál prerobených zbraní v malom obchode v Partizánskom. „Zistili sme, že domáci môžu kúpiť za pár stoviek libier strelné zbrane, ak sa preukážu občianskym preukazom a vyplnia registračný formulár,“ tvrdí The Sun.

Keď sa novinári zamestnanca obchodu spýtali, čo by sa mohlo stať, keby sa zbrane dostali do rúk kriminálnikom, odpovedal, že „to nie je môj problém.“

Európska komisia v roku 2021 vyzvala všetky členské štáty, aby prerobenú výzbroj klasifikovali zákonom ako strelnú zbraň.