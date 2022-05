SVET O SLOVENSKU: Veľké chvály z Ukrajiny! Máme šťastie, že susedíme so Slovenskom

Európska komisia môže urobiť výnimku pre Maďarsko a Slovensko z embarga na dovoz ruskej ropy. Agentúre Reuters to potvrdili dvaja vysokopostavení európski úradníci.

V Bruseli by mali tento týždeň dokončiť šiesty balík sankcií proti Rusku po napadnutí Ukrajiny. „Mal by zahŕňať zákaz dovozu ruskej ropy, ktorá je pre Moskvu jedným z kľúčových zdrojov príjmov,“ informuje agentúra.

Maďarsko, ktoré je výrazne závislé na ruskej rope, opakovane vyhlásilo, že nepodporí žiadne sankcie, ktoré sa týkajú energetických surovín. Slovensko tiež patrí medzi štáty s najvyššou závislosťou na dodávkach energetických surovín z Ruska.

Komisia môže obom štátom ponúknuť „výnimku alebo dlhé prechodné obdobie“.

Ukrajinský minister zahraničných vecí Dmytro Kuleba sa poďakoval Slovensku za podporu vyhlásením, ktoré vyzerá ako prejav pochopenia pre slovenskú pozíciu.

„Ukrajina si bude pamätať, čo pre nás spravili naši slovenskí priatelia. Vrúcne prijatie Ukrajincov utekajúcich pred vojnou, humanitárna pomoc, dodávky zbraní, podpora pre udelenie štatútu kandidátskej krajiny do Európskej únie pre Ukrajinu a umožnenie vývozu bez nutnosti zaplatenie ciel do EÚ. Máme šťastie, že Slovensko je naším susedom,“ napísal Kuleba na Twitteri.

Ukraine will always remember what our Slovak friends did for us. Warm welcome for Ukrainians fleeing the war, humanitarian aid, arms supplies, support for granting Ukraine EU candidate status and allowing tariff-free exports to the EU. We are lucky to have Slovakia as a neighbor.