SVET O SLOVENSKU: Slovenka ilegálne predávala šteniatka. Takúto POKUTU dostala!

Živiť sa predajom malých psíkov je veľmi "dobrý" biznis. Najmä, ak ich lacno dovážate zo Slovenska a draho predávate na západnom trhu. Lenže aj následná pokuta môže byť poriadne drahá.

Monika Tarasovicova (32) žije v anglickom meste Maidenhead, kde vo svojom dome predávala rozkošné šteniatka britským zákazníkom. Išlo o krásne plemeno japonského poľovného psa Shiba Inu, ktorého cena sa pohybuje v stovkách eur.

Nevedno, za koľko ich predávala Monika. Isté je len to, že psíkov dovážala zo Slovenska a nemala na to potrebné povolenia. O prípade píše portál sloughobserver­.co.uk.

Monika ponúkala psíkov na predaj cez internet. Záujemci si ich mohli prísť vyzdvihnúť k nej domov. Celý biznis však jedného dňa praskol.

Lenže medzitým už šteňa videl veterinár a ten upozornil miestne úrady, že v Monikinom dome sa zrejme deje niečo nelegálne. Kompetentní úradníci sa vydali na miesto činu a okamžite dali psíkov do karantény.

Našťastie, portál nespomína nič o tom, že by šteniatka boli v zlom stave, alebo v nevhodnom prostredí. „Dvaja veterinári potvrdili, že psíky boli oveľa mladšie ako bolo oficiálne uvedené v ich papieroch,“ píše portál.

To znamená, že boli príliš malé na to, aby mohli byť zaočkované proti besnote, čo je podmienka na to, aby ich ktokoľvek mohol legálne a bezpečne priviezť do Veľkej Británie.