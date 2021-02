18. február 2021 MI Svet o Slovensku SVET O SLOVENSKU: Táto atrakcia nás vždy preslávi. Cudzinci sú úplne hotoví!

Britské a indické médiá si s nadšením všimli Čiernohronskú železnicu, ktorá pretína aj miestne futbalové ihrisko. Sprievodné komentáre hovoria za všetko.

Nie je to prvýkrát, čo zahraničné médiá s údivom a nadšením píšu o Čiernohronskej železničke. Napriek tomu sa táto vychytená slovenská atrakcia stále zas a znovu objavuje vo svetovej tlači a vždy s rovnakým úspechom.

Tam musím ísť!

Britský portál The Sun píše, že pohľad na Čiernohronskú úzkokoľajku prechádzajúcu cez futbalové ihrisko aspoň trochu rozptýlilo momentálne smutných športových fanúšikov vo Veľkej Británii.

„Keďže športoví nadšenci sú teraz zavretí doma, video železničky s touto krásnou scénou zo Slovenska vyvolalo množstvo reakcií,“ uvádza The Sun.

Niektorí Briti v komentároch pod videom žartujú, že konečne našli tím, s ktorým by si mohli zahrať. „Neuveriteľné! Chcel by som vidieť, čo sa stane, ak lopta narazí do prechádzajúceho vlaku. Je to šialené, úchvatné, ale pre hosťujúci tím to môže byť nevýhoda,“ vymenováva The Sun reakcie britských divákov.

Zároveň sa ukazuje, že takéto virálne videá robia slovenskému cestovnému ruchu najlepšiu reklamu. Jeden z komentujúcich hneď píše, že sa musí osobne vybrať do Čierneho Balogu, aby to videl na vlastné oči.

S koronou to nesúvisí

Slovenská atrakcia si našla cestu aj na stránky indického portálu IndianExpress. Reakcie sú opäť nadšené. Hneď v titulku sa píše „Podivné a krásne: Sledujte parný vlak prechádzajúci cez slovenské futbalové ihrisko.“

Indovia si viac všímajú históriu Čiernohronskej železnice. Svojim čitateľom približujú, že je to jediná železničná trať na svete, ktorá pretína futbalové ihrisko. Bola postavená v roku 1909 pre potreby prepravy dreva.

Je zaujímavé, že IndianExpress sa snaží zaradiť slovenskú železničnú atrakciu medzi podivuhodnosti covidovej doby.

„Od začiatku pandémie zažil svet športu množstvo čudných vecí, ako napríklad kartónové predely hľadiska, aby diváci nestáli vedľa seba. Teraz sa hovorí o parnom vlaku v Čiernom Balogu,“ píše IndianExpress.

Nechce však svojich čitateľov zavádzať a tak hneď zdôrazňuje, že Čiernohronská železnička nemá nič spoločné s pandémiou Covid-19 a slúži len na pobavenie turistov počas sezóny.

Zdroj: Dnes24.sk