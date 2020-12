14. december 2020 MI Svet o Slovensku SVET O SLOVENSKU: Ukradol čokoládu a dostal desať rokov basy!

Počas núdzového stavu je možné udeliť aj za drobné prehrešky závratne vysoké tresty za mrežami. Už niekoľkí Slováci na to doplatili a majú ísť do basy za drobnú krádež v potravinách.

Ruský portál rt.com si všíma prípad muža z Kysúc, ktorý ukradol v obchode dve čokolády a súd ho za to odsúdil na desať rokov za mrežami. Za normálnych okolností by dostal oveľa miernejší trest, ale v čase núdzového stavu sú trestné sadzby oveľa vyššie. Je to však primerané?

List pre prezidentku

Kradnúť sa nemá, to je jasné. Ale potrestať človeka za drobnú krádež v potravinách desiatimi rokmi väzenia predsa len pôsobí ako príliš silná káva.

„Tento muž je len jeden z ľudí na Slovensku, ktorí dostali prekvapujúco vysoké tresty za drobnú kriminalitu v čase pandémie Covid-19,“ píše rt.com.

Sestra odsúdeného Kysučana už napísala list prezidentke Zuzane Čaputovej, v ktorom ju prosí o zmiernenie trestu. „Desať rokov za dve čokolády je nepochopiteľné. Žijeme v zlých časoch a ľudia to už majú aj tak dosť ťažké,“ cituje portál jej slová.

Uznáva, že jej brat kradnúť nemal, ale myslí si, že až takto pykať je neprimerané. Pre celú rodinu je to vraj veľká hanba a pohroma.

Nielen na Slovensku

Portál uvádza, že za normálnych okolností by za takúto drobnú krádež mohol človek dostať maximálne dva roky. „Slovensko je však momentálne v núdzovom stave a tresty za niektoré činy sú podstatne vyššie.“

Pridáva aj ďalší podobný prípad bezdomovca Miroslava zo Žiliny, ktorý ukradol hamburger.

„Miroslav má na svedomí už dlhý zoznam drobných krádeží v obchodoch. Kradol jedlo, alkohol, cigarety… v očiach zákona je recidivista a môže skončiť v base na 15 rokov,“ píše rt.com.

Podobné je to momentálne aj v iných krajinách, napríklad v Česku. „V apríli dostal 25-ročný Čech trest 18 mesiacov za mrežami za krádež piatich rožkov v obchode.“ Pôvodne mal ísť sedieť až na dva roky, ale odvolací súd mu to zmiernil.

