11. december 2020 MI Svet o Slovensku SVET O SLOVENSKU: Dali sme svetu lekciu. Ale inú, ako chcel Matovič

Plošné testovanie obyvateľstva bolo len dočasným riešením a krajina sa aj tak nevyhne lockdownu - to je záver, ktorý o Slovensku vyslovila analytička GobalData.

Zdroj: TASR/Radovan Stoklasa

Premiér Igor Matovič si veľmi želal predviesť svetu jedinečný príklad, ako bojovať s koronavírusom. Do projektu celorepublikového testovania vkladal veľké nádeje. Operácia síce výrazne znížila šírenie vírusu, ale problém je v tom, že len dočasne. Preto sa toto riešenie masovo neujalo.

Len dočasné riešenie

Popredná dátovo-analytická spoločnosť GlobalData si všíma projekt slovenského plošného testovania z prelomu októbra a novembra. „Počet nových denných prírastkov infekcie významne klesol. Slovensko zožalo potlesk a ukázalo možné riešenie pre ďalšie krajiny,“ píše portál GlobalData.

Lenže pripomína, že situácia na Slovensku sa ďalej vyvíjala a vírus začal opäť naberať na sile. Ukázalo sa, že samotné plošné testovanie bitku s pandémiou nevyhrá.

„Ak budú čísla naďalej rásť, Slovensko bude musieť prijať ďalšie opatrenia, ako je lockdown. Plošné testovanie bolo možno len dočasným riešením,“ hovorí analytička GlobalData Katie Wrenn.

Už sa to nezopakuje

Mnoho zahraničných expertov sa už dávnejšie vyjadrilo, že slovenský príklad bol síce zaujímavý, ale na to, aby dlhodobo fungoval, by ho bolo treba opakovať každých pár dní. A to by bolo v rámci celej krajiny extrémne náročné.

Portál pripomína, že do akcie sa nasadilo zhruba 40-tisíc ľudí. Len náklady na nákup testov dosiahli 50 miliónov eur a vláda stále presne nevyčíslila, aký je výsledný účet spolu s odmenami pre zdravotníkov a dobrovoľníkov, ako aj nákladmi na logistiku a ochranné pomôcky.

„Je nepravdepodobné, že Slovensko znova zopakuje akciu takýchto rozmerov, vzhľadom na efektívnosť vynaložených nákladov,“ uvádza GlobalData.

Čo sa teda bude diať ďalej? Presne to, čo robia aj v okolitých krajinách – zavedenie lockdownu, čo sa už medzičasom stalo realitou. „Presne tomu sa Slovensko pôvodne chcelo vyhnúť,“ pripomína portál.

Poučenie zo slovenského experimentu je teda jednoznačné: „Zdá sa, že najlepším riešením pre boj s vírusom v krajinách s väčšou populáciou je masové testovanie v kombinácii s tvrdým lockdownom,“ uzatvára GlobalData.

