13. august 2020 MI Svet o Slovensku SVET O SLOVENSKU: V Česku našinci výborne zarábajú. TOTO je rozdiel oproti domácim!

Odhaduje sa, že v Česku pracuje viac ako 200-tisíc slovenských občanov. Výška ich priemerného zárobku už nie je odhadom, ale štatistickým faktom.

Zdroj: TASR/Jaroslav Novák

Mnohí Slováci odchádzajú za rieku Moravu ako študenti, keďže tamojšie vysoké školy majú často vyššiu úroveň a kvalitu vzdelania. Absolventi sa následne rozhodnú v Česku usadiť, nájdu si tam prácu i partnerov. Nemálo Slovákov dochádza za prácou aj na týždňovky. Nečudo, platové podmienky sú tam stále lepšie ako doma.

Slušný plat

České ministerstvo práce a sociálnych vecí zverejnilo na svojom webe zaujímavú štatistiku miezd, ktorá potvrdzuje, že slovenskí zamestnanci sú v Česku nadpriemerne ohodnotení:

“Druhá najlepšie platená skupina zamestnancov sú pracovníci zo Slovenska s priemernou mzdou 42 977 Kč (v prepočte 1 645 eur). Je to však 2,5-krát menej ako majú Nemci pracujúci v Česku,” uvádza český ministerský portál.

Absolútne najlepšie ohodnotení na českom trhu práce sú teda nemeckí zamestnanci, ktorí poberajú v priemere 109 133 Kč, teda 4 178 eur. Je to logické, pretože najčastejšie sú to rôzni riadiaci pracovníci nemeckých firiem, ktorých do Česka vyslali z centrály.

Lepší ako domáci

Slováci však v Česku zarábajú v priemere lepšie ako domáce obyvateľstvo, keďže priemerný český plat za minulý rok predstavoval 34 125 Kč, teda 1 306 eur.

Ešte lepšie sú na tom slovenské zárobky v Česku v porovnaní s tým, čo zarábajú ich priatelia a kolegovia, ktorí zostali doma. Priemerná slovenská mzda za rok 2019 predstavuje 1 092 eur, teda o viac ako 500 eur menej.

Zaujímavé je aj to, že v Česku patria medzi nadpriemerne odmeňovaných zamestnancov aj vysokoškolskí učitelia, ktorí minulý rok v priemere zarábali 2 104 eur, alebo lekári špecialisti, ktorých mzda dosahovala v priemere 2 794 eur.

Zdroj: Dnes24.sk