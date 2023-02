SVET O SLOVENSKU: V ruskej televízii sa vyhrážali útokom sa Slovensko!

Moderátor a kremeľský propagandista Vladimir Solovjov v ruskej štátnej televízii vyhlásil, že osem krajín sa stalo legitímnym terčom pre útok Ruska. Medzi tieto štáty zahrnul aj Slovensko.

„Niekoľko krajín oznámilo, že dodajú tanky Ukrajine. Podľa môjho názoru to znamená, že nám tieto krajiny vyhlásili vojnu," povedal Solovjov. Podľa neho Rusko nemá dôvod sa obávať, ale je načase zaútočiť.

Ruský propagandista pritom má nesprávne informácie. Slovensko síce pomáha Ukrajine s dodávkami vojenskej techniky, ale zatiaľ sa nechystá poslať do susednej krajiny tanky.

Podľa ruských propagandistov si štáty pomáhajúce musia uvedomiť, že to nebude bez následkov. „Musia za to náležite zaplatiť,“ odznelo v ruskej štátnej televízii.

"No need to worry, we need to strike" - Solovyev and other Russian propagandists suggest bombing the countries supplying tanks to Ukraine. pic.twitter.com/9mnxeZS9Ry