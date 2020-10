26. október 2020 MI Svet o Slovensku SVET O SLOVENSKU: Veľká chvála plošného testovania! Má chyby, ale je super

Prestížny americký denník The Wall Street Journal hodnotí priebeh a zmysel plošného testovania na Covid-19 v štyroch slovenských okresoch. Vraj sme vzor pre zvyšok sveta.

Zdroj: TASR/Milan Kapusta

The Wall Street Journal (WSJ) pripomína, že niečo podobné zatiaľ urobila len Čína v meste Qingdao, kde hygienici pretestovali naraz viac ako sedem miliónov obyvateľov.

Používali však presné PCR testy a nie antigénové. Napriek tomu denník hodnotí slovenské víkendové testovanie ako úspech.

Takto je to dobre

Hoci vláda ešte stále pripúšťa, že skutočne celorepublikové testovanie obyvateľstva sa nemusí uskutočniť, zahraničné médiá to berú ako hotovú vec. „Jedna z najmenších európskych krajín sa usiluje o veľkú vec – Slovensko sa pokúsi otestovať každého dospelého v priebehu najbližších dvoch týždňov,“ píše WSJ.

„Toto je bezpochyby cesta, po ktorej treba ísť,“ hovorí pre WSJ profesor biochémie Luke O’Neill.

Denník dodáva, že podľa mnohých svetových epidemiológov je plošné testovanie tým správnym riešením. „Aj keď môže byť nedokonalé, umožní vládam izolovať malé skupiny infikovaných namiesto zatvárania celej krajiny.“

Premiér Igor Matovič tak môže byť so zahraničnými komentármi spokojný: „Je to dobrá prípadová štúdia. Ak sa to podarí, bude to mať informačnú hodnotu pre zvyšok sveta,“ dodáva profesor Luke O’Neill.

Nevedomí nakazení

Americký denník si však všíma aj zlyhania a zmätky počas víkendového slovenského testovania. Vymenováva nedostatok personálu na odberných miestach, zháňanie zdravotníkov na poslednú chvíľu a nezabezpečené ochranné prostriedky zo strany štátu.

„Plošné testovanie má svoje limity a niektoré problémy boli zrejmé už v piatok, keď sa akcia začala,“ uvádza WSJ. Pridáva aj slová o obavách, aby sa ľudia nenakazili priamo v odberových miestnostiach a radoch.

Problémom je aj nepresnosť antigénových testov. „Niektorí ľudia s negatívnym výsledkom si budú myslieť, že sú v poriadku a budú vírus šíriť ďalej,“ cituje denník slová epidemiologičky Alexandry Bražinovej. To potom môže podkopať celkovú dôveru verejnosti v testovanie.

Profesor verejného zdravia na University of Edinburgh Devi Sridhar je však optimistom. „Myslím, že je to skvelé. Nie je to dokonalé, ale treba už konať. Nemusíte odchytiť každého infekčného. Stačí, ak zachytíte aspoň ohnisko.“

Zdroj: Dnes24.sk