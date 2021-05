Zdroj: Facebook.com/Sudouest.fr Dordogne SVET O SLOVENSKU: Vodič mal v aute drogy za milión eur! Takto sa vyhováral Francúzski colníci sa tešia z parádneho protidrogového záťahu. Vodič slovenskej dodávky pašoval v nákladnom priestore marihuanu za približne milión eur! 31. máj 2021 MI Svet o Slovensku

31. máj 2021 MI Svet o Slovensku SVET O SLOVENSKU: Vodič mal v aute drogy za milión eur! Takto sa vyhováral Francúzski colníci sa tešia z parádneho protidrogového záťahu. Vodič slovenskej dodávky pašoval v nákladnom priestore marihuanu za približne milión eur!

Francúzsky portál dna.fr informuje, že tentokrát nešlo o jasný tip, na ktoré auto by sa mali colníci zamerať. Srbský vodič dodávky so slovenskými značkami mal skrátka smolu, ktorá ho zrejme dostane za mreže. Z prevážania takého veľkého množstva marihuany sa len tak ľahko nevyseká.

To nie je moje!

Francúzski colníci zastavili slovenskú dodávku v pondelok 24. mája pri obci Bretten na ceste RD83 tesne nad zákazovou značkou. Vodič zjavne nebol dosť opatrný.

„Colníkov zaujalo, že vidia takéto vozidlo na tomto mieste a ešte k tomu na slovenských značkách. Šoféroval ho 39-ročný Srb,“ píše portál.

V nákladnom priestore počas kontroly našli stovky kartónov so železiarskym tovarom. Keď sa však pohrabali trochu hlbšie v útrobách auta, naďabili aj na čosi iné ako len obyčajné železo.

„Našli 70 balíčkov, v ktorých bola vodeodolne zabalená marihuana. Droga vážila takmer 170 kg a jej hodnota sa odhaduje na 850-tisíc až 1,2 milióna eur,“ uvádza dna.fr.

Nasledovalo vypočúvanie srbského vodiča a klasické odpovede, ktoré v takýchto situáciách padajú najčastejšie – o ničom nevedel a nemá ani potuchy, ako sa droga dostala do jeho auta. Náklad viezol zo španielskej Malagy do Nemecka, a ďalej do Švédska. Srba umiestili so cely, kde si počká na súdny proces.

Zdroj: Dnes24.sk