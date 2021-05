SVET O SLOVENSKU: Otec zúfalo skrýval synov pred sociálkou. Aj tak prišlo k najhoršiemu

Na prvý pohľad je to smutný príbeh slovenskej rodiny v zahraničí, ktorej britská sociálka odobrala deti. Podrobnosti však nie sú známe vzhľadom na citlivú povahu informácií. Nie je jasné, ako mali rodičia svojim deťom ubližovať a na základe čoho sa úrady rozhodli deti odobrať. Na Facebooku prípad vyvolal vášnivú diskusiu.

Írsky portál The Irish Sun informuje, že polícia dva týždne pátrala po dvoch bratoch Patrikovi (5) a Fabriciovi (8). Ich slovenský otec, ktorý žije s chlapcami v Severnom Írsku, odmietal policajtom povedať, kde deti sú.

Dôvody odobratia detí nie sú známe. Otec sa tomuto rozhodnutiu odmietol podriadiť. Policajtom povedal len toľko, že jeho synovia sú so spoľahlivou osobou v bezpečí.

„Bratov Patrika a Fabricia napokon našli v Írsku. V tejto súvislosti zadržali aj dve ženy a jedného muža,“ píše írsky portál. Deti boli zdravé a v poriadku. Ich otca teraz čaká súdny proces z dôvodu odmietania predať deti súdom stanovenej osobe, v tomto prípade sociálke.

O téme slovenskej rodiny píšu viaceré írske médiá. Pod príspevkom televízie UTV Northern Irland na Facebooku sa strhla vášnivá diskusia. Ľudia vyjadrujú spolupatričnosť so slovenským otcom a mnohí sa sťažujú na praktiky britskej sociálky, ktorá vraj z tejto rodiny odobrala už dve ďalši deti – sestry.

„Otec vraví, že im deti vzali ilegálne a nijako im neubližovali. Prosí preto o pomoc. Ale veľmi do toho nevidím, viem len to, čo on písal na sociálnych sieťach,“ uvádza jeden z komentujúcich.