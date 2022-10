Zdroj: Facebook.com/Polícia SR - Bratislavský kraj SVET O SLOVENSKU: Zachytili stovky migrantov! Naši susedia predlžujú kontroly na hraniciach Policajné hliadky zostanú na česko-slovenských hraniciach ďalších dvadsať dní, rokovania so slovenskou vládou budú pokračovať. 6. október 2022 rbt Svet Svet o Slovensku

6. október 2022 rbt Svet Svet o Slovensku SVET O SLOVENSKU: Zachytili stovky migrantov! Naši susedia predlžujú kontroly na hraniciach Policajné hliadky zostanú na česko-slovenských hraniciach ďalších dvadsať dní, rokovania so slovenskou vládou budú pokračovať.

Česko predĺži kontroly na hraniciach so Slovenskom, a to o ďalších dvadsať dní. „Opatrenie prinieslo jasné výsledky, trend ukazuje, že prílev migrantov klesá,“ povedal český minister vnútra Vít Rakušan.

Pôvodne sa s kontrolami počítalo do 8. októbra, podľa nového rozhodnutia potrvajú až do 28. októbra. Od nedele bude hranice strážiť aj osemdesiat vojakov, ktorí majú posilniť policajtov a colníkov.

Český minister chce aktualizovať dohodu so Slovenskom o policajnej spolupráci. Mala by umožniť českým policajtom zasahovať na slovenskom území. Podobne to funguje medzi Českom a Nemeckom. „Dohodnúť sa môžeme do mesiaca, dvoch,“ uviedol Rakušan.

Zadržali desiatky prevádzačov

Od začiatku kontrol policajti preverili vyše 145–tisíc ľudí, odhalili pol druha tisíca migrantov a zadržali štyri desiatky prevádzačov. Na Slovensko vrátili približne 450 migrantov.

„Česká polícia minulý týždeň uviedla, že od začiatku roka zaistila na území Česka takmer dvanásťtisíc migrantov,“ informuje Čt24. Výrazne to prekračuje čísla z roku 2015, keď v Európe vrcholila migračná kríza.

V nadväznosti na Česko spustilo kontroly na hraniciach so Slovenskom aj Rakúsko. Slovensko zasa nasadilo hliadky na štyri vybrané hraničné prechody s Maďarskom a posilnilo aj spoločné policajné kontroly.