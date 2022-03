Zdroj: unsplash.com / CC0 1.0 SVET O SLOVENSKU: Zbytočný štát, ktorý treba rozdeliť medzi Čechov a Maďarov Podľa komentára v ruskej Pravde je Slovensko priemerná krajina, ktorej územie by bolo najlepšie rozdeliť medzi susedné štáty. 24. marec 2022 rbt Svet o Slovensku

V rámci dlhodobých dôsledkov, ktoré vyvolá ruská invázia na Ukrajine, by vraj bolo vhodné vyriešiť aj problém Slovenskej republiky. „Obyvateľstvo je rozdelené, hlavné mesto na západe má sotva niečo spoločné s tými, čo žijú na východe,“ píše sa v komentári, ktorý zverejnilo anglické vydanie ruskej Pravdy.

Slabý článok Európy

Autor komentára špekuluje, či by nebolo vhodnejšie Slovensko, ako údajne „najpriemernejší európsky štát,“ rozdeliť medzi susedné krajiny. Východná časť, kde žije rusínska menšina, by sa mohla do jedného útvaru spojiť so západnou časťou dnešnej Ukrajiny.

„Južné Slovensko sa chce pripojiť k Maďarsku, kým západní Slováci majú nostalgiou za spoločným štátom s Českom. Riešenie je jasné,“ domnieva sa komentátor, ktorý má byť pedagógom Univerzity v Sarajeve.

Ukrajina sa musí rozdeliť

Úvahy o delení Slovenska sú súčasťou širších špekulácií autora, ako by mohlo vyzerať dlhodobejšie rozdelenie strednej a východnej Európy po ruskej invázii na Ukrajinu. Domnieva sa, že súčasnú krízu je možné vyriešiť iba rozdelením krajiny na dve časti.

Východná časť vrátane hlavného mesta Kyjev by vytvorila konfederáciu s Ruskom, kým západná Ukrajina s novým hlavným mestom Ľvov by sa mala stať základom pre nový štát zvaný Veľká Halič. Práve jeho súčasťou by podľa komentátora mohlo byť východné Slovensko.

„Veľká Halič by sa mohla slobodne rozhodnúť o svojom osude, vrátane členstva v EÚ, vyšehradskej skupine, či NATO. Navyše, Rusko by mohlo podporiť presun územia z poľskej Haliče novému štátu a ponúknuť Poľsku na výmenu Kaliningrad,“ komentuje Pravda.

Hoci by išlo o zložité vyjednávania, všeobecné výhody by vraj podľa autora za prekreslenie štátnych hraníc stáli. „Iniciatíva musí prísť zo strany ruského vedenia, ktoré potrebuje nájsť rozumnú cestu von zo súčasnej krízy,“ dodáva komentátor.

Zdroj: Dnes24.sk