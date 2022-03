Zdroj: reprofoto Denník N SVET O SLOVENSKU: Odhalení ruskí špióni sú len špička ľadovca Podľa českého experta nie je v postkomunistických krajinách výnimočné, že sa v kľúčových pozíciách pohybujú ľudia s napojením na ruskú tajnú službu. 18. marec 2022 rbt Svet o Slovensku

Zdroj: reprofoto Denník N

Odhalení informátori ruských tajných služieb na Slovensku sú iba špička ľadovca. Okolnosti aféry zároveň ukazujú, že konšpiračné a dezinformačné weby sú napojené na Rusko, informuje portál televízie ČT24.

Agent urobil chybu

Slovenská polícia zadržala pre spoluprácu s ruskou tajnou službou GRU štyroch ľudí. Zatiaľ obvinila dvoch, vrátane bývalého prorektora vojenskej akadémie v Liptovskom Mikuláši, ktorý pracoval aj na ministerstve obrany. Slovensko zároveň v tejto súvislosti vyhostilo troch ruských „diplomatov.“

Podľa bývalého riaditeľa českého Úradu pre zahraničné styky a informácie Karela Randáka je zo záznamu konšpiračnej schôdzky s jedným zo zadržaných jasné, že príslušník GRU sa dopustil vážnej chyby výberom miesta.

Samotný priebeh schôdzky však bol podľa neho „učebnicový príklad, ako pracuje – nielen ruská – špionáž pri získavaní ľudí na spoluprácu.“

Nie je to výnimočné

To, že sa v kľúčových pozíciách štátu pohybujú ľudia, ktorí spolupracujú s ruskou tajnou službou, nie je v postkomunis­tických krajinách výnimočné. „Je to jav, ktorý nie je taký vzácny, ako by sme si želali,“ poznamenal Randák.

Problém považuje za dlhodobý. Jeden zo štyroch zadržaných mal podľa zverejnených informácií s GRU spolupracovať od roku 2013, čo je deväť rokov. „Neviem, či slovenské orgány dokázali jeho činnosť zdokumentovať, či vôbec bola dokumentovaná, alebo sa k informáciám dopracovali až teraz,“ hovorí Randák.

Podľa českého experta prípad ukazuje na rozvetvenosť ruských záujmov a sietí, ktoré pôsobia na Slovensku, ale aj v Česku. Problém môže byť aj na strane spravodajských služieb. Špiónov totiž neodhalila kontrarozviedka, teda Slovenská informačná služba, ale zasiahlo vojenské spravodajstvo.

