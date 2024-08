Svet športu zasiahla TRAGÉDIA: Počas sústredenia ZOMRELA mladučká lyžiarka (†18)

Svet športu zasiahla ďalšia mimoriadne smutná správa. O život prišla len 18-ročná nádejná nórkska lyžiarka.

Camilla Nygård zomrela počas letného sústredenia, ktorého sa zúčastnila so svojou strednou školou.

Camilla skolabovala počas tréningu. Našli ju v bezvedomí a okamžite jej začali poskytovať prvú pomoc. Na miesto boli privolaní aj leteckí záchranári, ktorí mladú športovkyňu previezli do nemocnice.

Riaditeľ školy pre Vg.no opísal, že po tragédii sa učitelia stretli s ostatnými žiakmi, na miesto boli položiť kvety a viacerí sa rozhodli aj navštíviť miestny kostol. Pomoc im ponúkol aj krízový štáb obce.

„Bola bežkárkou, ktorá vo svojej kategórii patrila k celoštátne najlepším. Okrem iných úspechov vlani získala tretie miesto na Nórskom pohári,“ uviedol zdrvený riaditeľ s tým, že dievča malo veľa priateľov a bolo jemné a starostlivé. Príčinou smrti má byť podľa nórskych médií náhle zlyhanie srdca.

