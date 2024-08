9. august 2024 Rastislav Búgel Ostatné športy Dominika Cibulková ZMENENÁ na nepoznanie: FÍHA! Schudla 20 kíl a ešte NEKONČÍ Bývalá tenistka na sebe niekoľko mesiacov tvrdo makala a výsledok stojí za to.

Bývalá tenistka Dominika Cibulková sa pred niekoľkými mesiacmi pustila na náročnú misiu. Jej cieľom bola poriadna redukcia váhy.

Všetko odštartovalo vlani v októbri. "Rozhodla som sa, že idem sa dať do formy. Dala som si svoj osobný cieľ, svoju osobnú výzvu. Za osem mesiacov sa chystám dať dole 22 kíl,“ prekvapila vtedy Dominika svojich sledovateľov. Sama vtedy povedala, že 22 kíl nemá žiadny zvláštny význam. Jednoducho sa chcela dostať na určitú váhu.

Poriadna zmena

Počas tohto týždňa si nenechala ujsť premiéru filmu Miki a všetkých ohúrila postavou zmenenou na nepoznanie.

Osem mesiacov snahy je minulosťou. Ako to teda dopadlo?

Sama bývalá tenistka priznala, že sa jej podarilo zhodiť 20 kilogramov.

„Robím správne veci a robím to, čo mi sedí. Po Jakubkovi som tiež takto schudla 20 kíl, len som to vtedy nemedializova­la…Preto som vedela, že sa mi to znova podarí,“ povedala Dominika pre Topky.sk.

Má ďalší cieľ

Koncom júla pridala na sociálne siete príspevok, v ktorom sa pochválila vytúženou dovolenkou. „Odjazd z "vysnívanej“ dovolenky, ktorú sme mali naplánovanú rok dopredu a ktorá mi bola veľkou motiváciou pri chudnutí. Pamätáte? Veľakrát ste sa ma pýtali, že prečo vlastne osem mesiacov? Tak toto bol môj deadline, ktorý ma hnal dopredu a zatváral mi večer chladničku," napísala k fotkám.

Cibulková však skončiť neplánuje. Pre Topky.sk priznala, že po dovolenke si opäť nastavila tvrdý režim. „Keď si dáš vínko, šampanské, ale je dôležité stopnúť sa… Dovolenka je od slova dovoliť si, všetci si dovolíme, je to normálne, ale vedieť sa zastaviť je dôležité,“ dodala s tým, že by chcela zhodiť ešte 6 až 7 kíl.

