22. február 2020 Barbara Dallosová Regióny Tajomné zábery zo Skalky: Kde sa tu vzali tieto čudá?

Niekto vidí snehové slimáky, iný ruže. Člen horskej služby si všimol nad Kremnicou zvláštne útvary, ktoré ale nie sú dielom človeka.

Dlhoročný člen Horskej služby Kremnické vrchy Ivan Petráš je v horách nad historickým mestečkom ako doma. Ako ale hovorí, v týchto končinách ho stále vie niečo prekvapiť.

Kreatívna príroda

Naposledy sa tak stalo pri večernej prechádzke, kedy mu svetlo z čelovky padlo na zvlášnte útvary. Snehové objekty pripomínajúce slimáky odfotil na východných strmých svahoch s kamenným hrebeňom, smerom na banskobystrickú stranu.

Pri pohľade na zábery je ťažké uveriť, že nejde o precízne dielo človeka. Autorom pôsobivých útvarov je podľa Petráša príroda. Tá si totiž pri vhodných podmienkach robí vlastných snehuliakov.

„Vzniklo to denným oteplením a vhodnou štruktúrou snehu, keď sa uvoľnila malá snehová guľka, podobne ako pri stavbe snehuliaka. Sneh sa postupne nabaľoval a kotúľal svahom dole. No a vznikli takéto krásne čudá, niečo ako koláčiky,“ vysvetľuje Petráš.

Aby počasie upieklo snehové koláčiky, musí sa spojiť mnoho faktorov. Neuvidíte ich teda každý deň. „Je to zriedkavý jav, ale takto na hrebeni som to nevidel prvý raz. Tam sú na to podmienky, keď sa oteplí a je takýto lepkavý sneh,“ dodáva Petráš.

Zdroj: Dnes24.sk