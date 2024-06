26. jún 2024 Rastislav Búgel Zo zahraničia Zúfalá žena vstrekovala vážne chorému synovi do žíl VODU: Vraj chcela, aby už netrpel Českom otriasol šokujúci prípad. Pred súd sa postavila zúfalá matka samoživiteľka vážne chorého chlapca. V roku 2022 mu do žíl niekoľkokrát vstrekla vodu.

„Obžaloba ženu viní, že v priebehu predminulého februára až apríla aplikovala v motolskej nemocnici na detskej onkológii svojmu vtedy osemročnému vážne chorému synovi do krvi kohútikovú vodu, a to najmenej v priebehu dvanástich rôznych dní,“ informuje iDnes.cz.

Chlapec bol po operácii nádoru na mozgu imobilný. Jeho mama v tom čase navyše prišla o prácu, bývanie a bola sama.

Takmer ho zabila

Chlapec začal trpieť otravami krvi, ktoré si lekári nevedeli vysvetliť. Chlapca začala trápiť triaška, horúčky, problémy obehového systému a hrozilo mu zlyhanie pľúc, srdca a ďalších orgánov. Doktori dospeli k záveru, že niekto musel manipulovať s katétrom.

Jedna zo sestričiek pred súdom povedala, že mamička sa k nim po celý čas správala príjemne, normálne sa spolu bavili. Všetko sa zmenilo v momente, keď zbadala, že v katétri sú čiastočky, ktoré tam nemajú čo robiť.

"Mamička bola pri tom, keď som to vytiahla. Začala chodiť po izbe, bola hrozne nervózna. Bolo na nej vidieť, že sa stalo niečo, čo sa stať nemalo,“ povedala. Keď lekári nadobudli podozrenie, že za otravou chlapca môže stáť jeho mama, privolali políciu. Žena skončila na psychiatrii a otravy krvi sa od tohto momentu u jej syna už neobjavili.

Chlapec vyzdravel

Matka chlapca je podľa výpovedí znalcov duševne „jednoduchšia“. „Hovorila, že už to nezvládala, že uvažovala, že ani ona to nedá… že tam bola sama, že už sa na to nemohla pozerať a že už nechcela, aby trpel,“ povedala pred súdom psychologička.

Chlapcov stav sa postupne zlepšoval a dnes podľa lekárov existuje len malá šanca, že by sa mu rakovina vrátila. Žena v Centre duševného zdravia našla ochotných ľudí, ktorí jej začali pomáhať. Má strechu nad hlavou, prácu a so synom je stále v kontakte.

Skončí na 20 rokov za mrežami?

„Štyridsaťšes­ťročná matka čelí obžalobe z ťažkého ublíženia na zdraví. Žalobkyňa Radka Miclíková jej navrhla šesť rokov väzenia. Predsedníčka senátu Silvia Slepičková zároveň obžalovanú upozornila na možnú zmenu právnej kvalifikácie s tým, že mohla spáchať oveľa vážnejší zločin, a síce pokus o vraždu dieťaťa, za čo by jej hrozilo od 15 do 20 rokov väzenia,“ píše iDnes.cz s tým, že rozsudok by mohol zaznieť v druhej polovici prázdnin.

