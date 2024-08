10. august 2024 Magazín Cestovanie TAKTO vás VÍTA personál v lietadle? Nehľadajte za tým len zdvorilosť, ale tajný KÓD Počas letu podlieha všetko bezpečnosti. Tá začína podľa istej leteckej spoločnosti ešte pred usadením pasažierov.

Cestovanie lietadlom je dnes bežným štandardom. Aj keď si takáto doprava vyžaduje isté pravidlá či etiketu, nie všetko, čo sa odohráva v jeho útrobách je také, ako sa prvý pohľad môže zdať. Patrí k tomu napríklad uvítacie gesto od letušiek. Informuje o tom Ladbible.

Vedeli ste, že tento rituál môže mať okrem zdvorilosti hlbší a dôležitejší význam?

Za pozdravom je viac

Letušky istej leteckej spoločnosti sú v pozore hneď ako vkročia pasažieri do lietadla. Stewardky sa pokúšajú vopred vytipovať takých cestujúcich, ktorí by v prípade krízových či inak nepredvídateľných situácií vedeli pomôcť personálu. Podľa slov tureckej leteckej spoločnosti Duygu Eren Tosya letušky počas toho „analyzujú množstvo dôležitých faktorov, ktoré by mohli prispieť k hladkému letu.“

„Identifikujú cestujúcich, ktorí by mohli pomôcť v prípade núdze, napríklad seniorom či zraneným osobám,“ vysvetlil člen tamojšej tureckej posádky.

V hľadáčiku cestujúci v kondícii

„Ak vidím niekoho, kto je svalnatý, fyzicky zdatný, zapamätám si jeho či jej tvár a v mysli si zaznamenám, kde sedí,“ doplnila skúsená letuška Janice Bridger. Personál zároveň zisťuje, či sa v lietadle nenachádzajú zamestnanci spoločnosti. V prípade potreby by mohli „stiahnuť“ kolegov v čase ich letu.

Zároveň sa palubný personál snaží identifikovať pasažierov trpiacich strachom z lietania. Takýmto cestujúcim sú vždy pripravení pomôcť.

Foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk