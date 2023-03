Zrážka nad Čiernym morom: Americký dron mal kolíziu s ruskou stíhačkou

Ruská stíhačka sa v utorok v medzinárodnom vzdušnom priestore v oblasti Čierneho mora zrazila s americkým dronom Reaper. Dron sa následne zrútil, oznámila americká armáda. TASR správu prevzala z agentúry AFP.

„Naše lietadlo typu MQ-9 vykonávalo v medzinárodnom vzdušnom priestore rutinné operácie, keď sa k nemu priblížilo ruské lietadlo a vrazilo doň, čo viedlo k zrúteniu,“ uviedol generál amerických vzdušných síl (USAF) James Hecker, ktorého vyjadrenia priniesla aj stanica Sky News. Spresnil, že Američania o dron prišli.

„Lietadlá USA a spojencov budú naďalej pôsobiť v medzinárodnom vzdušnom priestore a žiadame Rusko, aby sa správalo profesionálne a bez rizika,“ uviedol Hecker.

USA využívali bezpilotné lietadlá MQ-9 Reaper na monitorovanie oblasti Čierneho mora už pred začiatkom vojny na Ukrajine, píše stanica CNN.

Tento dron môže podľa USAF letieť vo výške viac než 15 kilometrov. Má senzory a kapacity získavať spravodajské informácie a vykonávať prieskumnú činnosť dlhší čas.

Foto: ilustračné

