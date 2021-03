Zdroj: TASR/DPA Teploty budú konečne rásť: Ku koncu týždňa má byť viac ako 15 stupňov Vyhliadky na najbližšie dni sú priaznivé. Tešiť sa môžeme na slnečné a teplejšie počasie. 23. marec 2021 Správy

Zdroj: TASR/DPA

Chladné počasie vystriedajú slnečné dni. „Utorok by mal byť posledným dňom, kedy počasie na našom území bude v aktuálne prevládajúcom charaktere počasia,“ predpovedá portál iMeteo.sk.

Zmenu počasia pocítime už v stredu 24. marca.

„Už v závere pracovného týždňa, teda v piatok sa pri slnečnom počasí dostanú teploty na +9 až +15 °C,“ priblížil portál.

Do nedele by sa sa v porovnaní so začiatkom týždňa malo otepliť aj o 10 °C. Teplejší vzduch bude na naše územie postupovať z juhu.

Postupne by mali byť teplejšie aj noci. „Do stredy nás ešte čakajú nočné mrazy, ale v druhej polovici týždňa sa mrazy očakávajú len v dolinách a v kotlinách,“ dodáva iMeteo.sk.

Vyhliadky sú priaznivé aj na budúci týždeň. „Otepľovanie s prechodným ochladením by malo pokračovať aj budúci týždeň. Maximálne teploty by sa v najteplejších okresoch nášho územia mohli dostať až k hodnote +17 °C,“ uvádza portál.

Foto: ilustračné

