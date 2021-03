Zdroj: TASR/Jaroslav Novák KRUTOSŤ najväčšieho rozmeru: Vykradli hrob Karla Gotta! Zmizla aj táto VZÁCNOSŤ Niektorí ľudia sú schopní aj hyenizmu, akým je odcudzenie cenných vecí z miesta posledného odpočinku slávneho umelca Karla Gotta. 22. marec 2021 Milan Hanzel Magazín

Zdroj: TASR/Jaroslav Novák

Zdá sa, že milovaný spevák nemá pokoj ani po smrti. Jeho hrob navštívili zlodeji, no čo je šokujúcejšie, že sa to nestalo prvýkrát.

Čo zobrali?

Okázalý pomník Karla Gotta nájdeme na cintoríne v Malvazinky v Prahe. Pre fanúšikov populárneho umelca je to miesto, kam si chodia zaspomínať na speváka, ktorého milovali. Lenže, nie všetci sa tam prídu pomodliť. Potvrdzuje to český portál expres.cz, ktorý informoval, že ho znovu navštívili zlodeji. Všimli si to práve stáli návštevníci, podľa ktorých zmizol zlatý slávik a zlatá ruža.

„Žiaľ, musím napísať, že je to pravda. V poslednej dobe sa veci a dačeky z jeho hrobu strácajú. Nebol to len zmienený zlatý slávik. Je nám to ľúto, čoho sú niektorí ľudia schopní,“ prezradila hovorkyňa rodiny Karla Gotta Aneta Stolzová.

Zlodeji ale nezostali len pri hrobe Karla Gotta. „Zastavili sa“ aj pri neďalekom poslednom odpočinku taktiež českej známej a uznávanej speváčky Evy Pillarovej. Z jej hroby zmizli taktiež dve vzácne sošky.

Zdroj: Dnes24.sk