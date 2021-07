3 Galéria Zdroj: pixabay.com Test na covid môže byť voňavejší, rýchlejší a lacnejší: Vo svete majú nový spôsob! Testovanie na koronavírus môže vyzerať čoskoro inak aj u nás. Vo svete vzniklo niečo oveľa príjemnejšie. Stačí si privoňať. 30. júl 2021 VOCH Zo zahraničia

30. júl 2021 VOCH Zo zahraničia Test na covid môže byť voňavejší, rýchlejší a lacnejší: Vo svete majú nový spôsob! Testovanie na koronavírus môže vyzerať čoskoro inak aj u nás. Vo svete vzniklo niečo oveľa príjemnejšie. Stačí si privoňať.

V Amerike vymysleli nové testovanie na koronavírus. Je oveľa príjemnejšie, ide len o voňanie, avšak nie je natoľko spoľahlivé. Test nazývaný Safer card funguje podľa zverejnených informácií FOX4 na princípe voňania.

Vyvinula ho lekárka Sarah Davisová z Texasu. Nové testovanie sa podľa nej nesnaží úplne diagnostikovať COVID, ale zistiť, kto musí ísť napr. na PCR test.

Privoňajte si

,,Chcela som niečo, čo by bolo naozaj rýchle a jednoduché, čo by ste mohli použiť pri dverách, pri kontrole teploty a symptómov," povedala doktorka Davisová. Ľudia s koronavírusom totiž pociťujú stratu čuchu, ale mnohí si to nikdy nevšimnú. Iba asi 30 % si je toho vedomých.

Zdôraznila však dôležitosť PCR testovania, zároveň upriamila pozornosť na vysokú cenu aj antigénových testov, zatiaľ čo SAFER card stojí oveľa menej.

Štúdia výskumníkov z Univerzity San Diego v Kalifornii naznačuje, že tento lacný a jednoduchý spôsob odhalil v júli 75 % ľudí infikovaných ochorením COVID-19. Úspešným testovaním prešlo aj 95 % zdravých ľudí.

Podľa výskumov testy vône, ako sú tieto, podávané každý jeden až tri dni, môžu znížiť počet prípadov a udržať ohniská pod kontrolou, čo naznačuje, že rýchle „voňanie“ hrozna, bobúľ alebo banánov môže zachrániť životy.

Kartičky sú prepojené s aplikáciou

Na kartičke zotriete povrch a privoniate si. Nové testovanie ponúka šesť potenciálnych možností, ako je mäta, banán alebo hrozno. Po zacítení vône na karte si skontrolujete svoju odpoveď v telefónnej aplikácii.

Kartový systém funguje s akýmkoľvek mobilným telefónom. Jednoducho použite aplikáciu a fotoaparát telefónu, nasmerujte ju na QR kód na karte a systém vám poskytne podrobné pokyny. Trvá to len približne 20 sekúnd. U nás si to zatiaľ kúpiť nemôžete, ale v Amerike už áno. Ponúkajú rôzne balíčky, najlacnejšia je sada s 20-timi kartičkami, ktorá stojí 29,99 usd (t.j. 1 kus 1,49 usd, podľa aktuálneho kurzu je to cca 1,26 eur).

ilustračné foto

Pozrite si galériu, ako vyzerajú kartičky na testovanie.

3 Galéria

Zdroj: Dnes24.sk