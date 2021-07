3 Galéria Zdroj: Instagram.com/net.hr_ Historický okamih pre Chorvátsko: Most spojil pobrežie a uľahčí cestovanie, FOTO a VIDEO V Chorvátsku vyrástol most, ktorý má odstrániť kolóny a otvoriť juh krajiny turistom. 29. júl 2021 VOCH Cestovanie

Historický okamih, na ktorý Chorváti čakali dlhé roky je tu! Obrovskou stavbou mostu spojili pobrežie. Cestu do najjužnejšieho cípu krajiny, kde leží i povestná perla Jadranu Dubrovník, by už čoskoro nemali komplikovať neznesiteľné kolóny. Vďaka novému spojeniu s polostrovom Pelješac sa cestovanie pre návštevníkov i turistov zjednoduší. Most otvoria o rok.

Unikátny most

Cesta do Dubrovníka v južnej Dalmácii alebo na ostrov Korčula by onedlho mala byť bez siahodlhých kolón a hodinového čakania. Unikátny most, za ktorým stojí čínska firma, má vyriešiť historickú ťarchu územia na hraniciach s Bosnou a Hercegovinou.

Mesto, niekoľko obcí i malý výbežok pevniny do Jadranského mora boli totiž odrezané od zvyšku krajiny úzkym pásom pobrežia, ktoré patrí susednej Bosne a Hercegovine.

Most preto nie je prínosom len pre turistov, ale aj pre domácich. Pre mnohých miestnych znamená šancu zamestnať sa.

Vodiči sa vďaka nemu vyhnú desaťkilometrovému pásu bosnianskeho pobrežia. Práve ten oddeľuje dubrovnícky región od zvyšku krajiny a hranice sú miestom, kde sa musí čakať na kontroly a tvoria sa kolóny. Na plnú prevádzku je potrebné si ešte počkať. Prvé autá by mali prejsť cez most v polovici budúceho roka, kedy sa uskutoční otvárací ceremoniál s hosťami z EÚ a Číny, ktorá stojí za stavbou.

13 oblúkov

Most dlhý 2440 metrov má 13 oblúkov, z ktorých päť centrálnych má každý dĺžku 285 metrov. Most tvorí aj šesť 33 metrov vysokých, centrálne nainštalovaných pylónov vyrobených zo železobetónu, ale aj pruh pre údržbu mostnej infraštruktúry.

Posledný diel mostového oblúka, ktorý nasadili v stredu neskoro večer, je dlhý 18 metrov.

Zdroj: Facebook

Oslavy vyvrcholili ohňostrojom

V stredu (28. 7. 2021) večer položili poslednú časť mostu a poriadne to oslávili nielen ohňostrojom. Roky plánovaná stavba spájajúca Chorvátsko s polostrovom Pelješac je historickou udalosťou. Na slávnostný akt dorazil podľa chorvátskeho Dnevnika aj chorvátsky premiér Andrej Plenković spolu s väčšinou členov vlády.

„Je neopísateľným potešením povedať, že Chorvátsko je prepojené. Tento most spája nielen Chorvátsko, ale aj Európsku úniu. Spája Chorvátsko aj Bosnu a Hercegovinu,“ povedal Plenkovič.

Pozrite si veľkolepé oslavy vo videu nižšie.

Zdroj: Facebook

Zdroj: Dnes24.sk