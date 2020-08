Dnes o 13:44 Milan Hanzel Šport Hokej Testy na COVID-19 odhalili prípad v hokejovej dvadsiatke! Reprezentácie dostali stopku

Slovenský zväz ľadového hokeja (SZĽH) informoval, že má výsledky testov na nový koronavírus od 32 z 33 členov slovenskej reprezentácie do 20 rokov.

Zdroj: TASR/Erika Ďurčová

O jednom pozitívnom náleze informoval SZĽH už minulý štvrtok po tom, čo mal k dispozícii prvých štrnásť výsledkov, v utorok pribudol ďalší.

Už druhý prípad

„Slovenský zväz ľadového hokeja má k dispozícii výsledky testov na prítomnosť koronavírusu SARS-CoV-2 v tele 30 z 33 členov slovenskej hokejovej reprezentácie do 20 rokov. Zatiaľ 28 testov bolo negatívnych, dvaja členovia tímu mali pozitívny výsledok testu na koronavírus, traja ľudia z tímu ešte čakajú na výsledky, o ktorých budeme informovať. Stále platí, že celý tím zostáva v domácej karanténe,“ uvádza sa v utorňajšom stanovisku zväzu.

SZĽH to upravil

Až neskôr vydal SZĽH upresňujúce informácie, že majú k dispozícii ďalšie dva vzorky testov, ktoré sú negatívne.

Môžu za to súboje s Českom?

Reprezentácia do 20 rokov sa zúčastnila na prípravnom trojzápase proti českej juniorke v Brne (24. – 27. júla). Testy museli Slováci absolvovať po tom, ako u troch členov českej reprezentácie diagnostikovali koronavírus. Nemenovaná trojica mala pozitívne testy po príchode do svojich klubov. Slováci odohrali trojicu prípravných duelov s Českom v Sportcentre Lužánky v Brne v piatok, nedeľu a v pondelok. Zverenci Róberta Petrovického v nich prehrali postupne 2:6, 0:4 a 1:3.

Reprezentácie bez turnajov

V auguste sa slovenské hokejové reprezentácie nezúčastnia na žiadnom prípravnom zápase ani turnaji v zahraničí. Rozhodol o tom Slovenský zväz ľadového hokeja (SZĽH) na základe aktuálnej situácie zapríčinenej šírením vírusu SARS CoV-2. V utorok o tom informoval portál www.hockeyslovakia.sk.

Budú zarezávať doma

Slovenské reprezentácie sa tak budú pripravovať len v rámci tréningových kempov v domácich podmienkach. Zväz chce znížiť riziko ohrozenia jednotlivých hráčov, ale aj slovenských tímov, ktoré začali kolektívnu prípravu na novú sezónu. Pred každým kempom zároveň otestuje celú reprezentáciu, teda hráčov aj realizačný tím. Ako prvá absolvovala testovanie reprezentácia do 18 rokov, ktorá sa v pondelok stretla na kempe v Piešťanoch. Z 38 ľudí vyšli všetkým negatívne výsledky na koronavírus.

„Je to prvé malé víťazstvo pre reprezentáciu do 18 rokov v tejto sezóne. V tej situácii aká tu panuje je výborná správa, že sme boli všetci negatívni. Bol to skvelý krok zo strany zväzu aj nášho tímového manažéra Branislava Vargu, ktorý to všetko zorganizoval. Do šiestich hodín sme mali výsledky, takže sme sa mohli pokojne pustiť do tréningového procesu,“ povedal tréner reprezentácie do 18 rokov Ivan Feneš.

Zdroj: Dnes24.sk/TASR