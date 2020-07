10. júl 2020 Magazín Cestovanie Tichým vozňom a s bicyklom k moru? Do Chorvátska jazdia vlaky už každý deň

O cestovanie vlakmi RegioJet do Chorvátska je veľký záujem.

Zdroj: TASR/Dano Veselský

Vlaky RegioJet budú od piatka (10. 7.) jazdiť z Bratislavy do Chorvátska a Slovinska denne. Dopravca reaguje na vysoký dopyt po cestovaní do Chorvátska, a preto pridáva spoje na každý deň. Informoval o tom hovorca spoločnosti Aleš Ondrůj.

Dopravca tiež v týchto spojoch ponúkne viac miest na prepravu bicyklov do Rijeky, celkovo 30 na jeden vlak. Zavádza aj tzv. tiché vozne s lôžkovými kupé.

Tie pridáva na trase Praha – Brno – Bratislava – Ľubľana – Rijeka a späť.

„O cestovanie vlakmi RegioJet do Chorvátska je veľký záujem – od začatia prevádzky odišli zo Slovenska a Českej republiky už štyri plne vypredané spoje. Každý spoj má kapacitu 560 cestujúcich, z ktorých asi polovica potom pokračuje nadväzujúcimi autobusmi do približne 30 najpopulár­nejších destinácií na chorvátskom pobreží,“ priblížil Ondrůj s tým, že RegioJet už na letné cestovanie do Chorvátska predal približne 40-tisíc lístkov.

